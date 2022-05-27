Олегу Псюку, фронтмену Kalush Orchestra, присвоили звание "Почетный гражданин города"

28-летний рэпер похвастался новостью в соцсети

Лидер украинской группы Kalush Orchestra, которая стала победительницей конкурса "Евровидение-2022", получил звание "Почетный гражданин города" Калуш, откуда родом Олег Псюк.

Об этом сообщается на странице "Євробачення Україна" в Инстаграме.

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Отмечается, что такое решение единогласно было принято на очередной сессии Калушского городского совета. Добавим, что город Калуш находится на северо-западе Ивано-Франковской области.

Олег Псюк так же поделился новостью у себя в сторис. "Это правда, сегодня!", — написал рэпер.

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Напомним, что украинская группа Kalush Orchestra совместно с телеведущим Сергеем Притулой запустили аукцион, в ходе которого будет продан победный кубок с песенного конкурса, а также легендарная розовая панамка солиста коллектива Олега Псюка. Все собранные деньги будут отправлены на потребы ВСУ. Отметим, что парни обещали так поступить, еще до начала конкурса.