Джессіка Честейн показала, як стильно носити картатий костюм цієї зими (фото)

Знаменитість, яка підтримала українців, продемонструвала відмінне почуття стилю

Американська актриса театру та кіно Джессіка Честейн продовжує приємно дивувати своїх шанувальників у всьому світі стильними рішеннями. Нещодавно зірка фільму "Прислуга" продемонструвала романтичний образ у блідо-рожевому костюмі, а цього разу показала, як можна носити строгий картатий костюм, щоб було стильно.

Знаменитість, яка влітку минулого року приїжджала до України і розмовляла з Володимиром Зеленським, була разом із колегою Пітером Сарсгаардом і режисером Мішель Франко на спеціальному показі нового фільму зі своєю участю під назвою Memory ("Пам’ять"), який пройшов у Беверлі-Гіллз, Каліфорнія.

46-річна Честейн зачарувала присутніх на малолюдному заході образом у картатому костюмі темного кольору та шкіряних туфлях на підборах чорного кольору. Під піджак актриса одягла чорну водолазку, а своє руде волосся розпустила.

Акторка продемонструвала відмінне почуття стилю. Фото: Getty Images

Честейн у компанії актора Пітера Сарсгаарда та режисера Мішеля Франко. Фото: Getty Images

Джессіка не зраджує своєму натуральному кольору волосся. Фото: Getty Images

Фільм "Пам’ять"

Історія розповідає про робітницю соціальної служби на ім’я Сільвія, яка підтримує простий та організований спосіб життя. Все змінюється після зустрічі з випускниками, де вона знайомиться з чоловіком Солом, який страждає на деменцію.

Раніше ми розповідали про актрису Емму Стоун. Зірка підкорила публіку, прийшовши на захід у світло-коричневому костюмі від Kenzo.