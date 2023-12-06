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Джессика Честейн показала, как стильно носить клетчатый костюм этой зимой (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Американская актриса Джессика Честейн Новость обновлена 06 декабря 2023, 21:33
Американская актриса Джессика Честейн. Фото Getty Images

Знаменитость, поддержавшая украинцев, продемонстрировала отменное чувство стиля

Американская актриса театра и кино Джессика Честейн продолжает приятно удивлять своих поклонников по всему миру стильными решениями. Недавно звезда фильма "Прислуга" продемонстрировала романтичный образ в бледно-розовом костюме, а в этот раз показала, как можно носить строгий клетчатый костюм, чтобы было стильно.

Знаменитость, которая летом прошлого года приезжала в Украину и говорила с Владимиром Зеленским, поприсутствовала вместе с коллегой Питером Сарсгаардом и режиссером Мишель Франко на специальном показе нового фильма со своим участием под названием Memory ("Память"), который прошел в Беверли-Хиллз, Калифорния.

46-летняя Честейн очаровала присутствующих на малолюдном мероприятии образом в клетчатом костюме темного цвета и кожаных туфлях на каблуке чёрного цвета. Под пиджак актриса надела черную водолазку, а свои рыжие волосы распустила.

джессика честейн в костюме
Актриса продемонстрировала отменное чувство стиля. Фото: Getty Images
джессика честейн мишель франко питер Сарсгаард
Честейн в компании актера Питера Сарсгаарда и режиссера Мишеля Франко. Фото: Getty Images
джессика честейн распустила рыжие волосы
Джессика не изменяет своему натуральному цвету волос. Фото: Getty Images

Фильм "Память"

История рассказывает о работнице социальной службы по имени Сильвия, которая поддерживает простой и организованный образ жизни. Все меняется после встречи с выпускниками, где она знакомится с мужчиной Солом, страдающим от деменции.

Ранее мы рассказывали об актрисе Эмме Стоун. Звезда покорила публику, прийдя на мероприятие в светло-коричневом костюме от Kenzo.

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