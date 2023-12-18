После слухов о разводе: Оля Цибульская показала редкий кадр со своим мужем

Главные мужчины певицы позаботились о домашнем ужине

Популярная украинская певица и телеведущая Ольга Цибульская редко когда делится, не то что совместными снимками, а просто фотографиями своего супруга Сергея. Долгое время звезда не радовала поклонников кадрами со своим любимым, подогрев слухи о разводе, но сейчас развеяла их.

В сторис Инстаграма исполнительница загрузила видео, на котором ее двое дорогих мужчин похвастались приготовлением известного в мире десерта — крем-брюле. "Парни делали домашний десерт…", — подписала кадр Цибульская с мужем и сыном Нестором.

Известно, что мужем певицы является Сергей Грисюк. Он экс-депутат городского совета в Радивилове, Ровенская область. Начиная с 2013 года, Сергей возглавляет компанию "Радивиловмолоко", которая является семейным предприятием, управляемое также его отцом и братом.

"Я являюсь участником семейного бизнеса, там нужно быть в команде, внутри процесса. Это производственный бизнес, нужно вникать в детали, продажи, работу с клиентами. Нет необходимости быть публичным, потому что быть публичным — это тоже ремесло", — рассказал в интервью Алине Доротюк Сергей Грисюк.

Скриншот видео

Оля Цибульская и Сергей Грисюк родом из Радивилова, их отношения начались еще в школьные годы. В 2015 году у них появился сын Нестор.

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