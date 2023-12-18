Після чуток про розлучення: Оля Цибульська показала рідкісний кадр зі своїм чоловіком

Головні чоловіки співачки подбали про домашню вечерю

Популярна українська співачка та телеведуча Ольга Цибульська рідко коли ділиться, не те що спільними знімками, а просто фотографіями свого чоловіка Сергія. Довгий час зірка не радувала шанувальників кадрами зі своїм коханим, підігрівши чутки про розлучення, але зараз розвіяла їх.

У сторіс Інстаграму виконавиця завантажила відео, на якому її двоє дорогих чоловіків похвалилися приготуванням відомого у світі десерту — крем-брюле. "Хлопці робили домашній десерт…", — підписала кадр Цибульська з чоловіком і сином Нестором.

Відомо, що чоловіком співачки є Сергій Грисюк. Він ексдепутат міської ради у Радивилові, Рівненська область. Починаючи з 2013 року, Сергій очолює компанію "Радивилівмолоко", яка є сімейним підприємством, кероване також його батьком та братом.

"Я є учасником сімейного бізнесу, там треба бути в команді, всередині процесу. Це виробничий бізнес, потрібно вникати в деталі, продажі, роботу з клієнтами. Немає необхідності бути публічним, тому що бути публічним — це теж ремесло", — розповів в інтерв’ю Аліні Доротюк Сергій Грисюк.

Скріншот відео

Оля Цибульська та Сергій Грисюк родом із Радивілова, їхні стосунки розпочалися ще у шкільні роки. 2015 року у них з’явився син Нестор.

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