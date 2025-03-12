Был в гражданском браке 20 лет, но детей ему подарила другая: что известно о личной жизни Вакарчука

Певец почти не говорит о личной жизни и не показывает своих жену и детей

Святослав Вакарчук всегда был человеком, оберегающим свою личную жизнь от лишнего внимания. Он редко говорит о семье, не публикует фото семьи в соцсетях и избегает вопроса о них в интервью. Однако известно, что артист отец двоих детей. Также есть информация, что 20 лет он состоял в гражданском браке, но пара завершила отношения в 2021 году.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о личной жизни Святослава Вакарчука. Мы также выяснили, что известно о его бывшей любимой и нынешней избраннице.

Что известно о личной жизни Святослава Вакарчука

Артист 20 лет прожил в гражданском браке с женщиной по имени Ляля Фонарева. Они никогда не афишировали свои отношения, а их общие фото появлялись в сети крайне редко. От первого брака она воспитывала дочь Диану. По данным СМИ, Святослав удочерил девочку. Пара решила разорвать отношения в 2021 году, но не рассказала причину. Тогда Вакарчук лишь сказал, что они с экс-любимой остались в хороших отношениях.

СМИ подозревали, что причиной разрыва Вакарчука с Фонаревой стала его измена — роман с другой женщиной, поскольку в том же году у артиста родился сын Иван. Кстати, мальчика назвали в честь дедушки певца — Героя Украины.

По некоторым данным, сына Вакарчука родила продюсер Евгения Яцута. Именно она в 2022 году продюсировала клип для "Океана Эльзы". Кстати, в том же году у Святослава родился второй ребенок – дочь Соломия. Тогда Евгения посетила Каннский фестиваль с беременным животом.

Кто такая Евгения Яцута

Вероятная любимая Вакарчука родилась в Киеве. Она имеет степень магистра психологии. Она продюсер и работает уже более 15 лет в украинском кинопроизводстве. Однако свой путь она начала с должности помощник продюсера. Сейчас она является совладелицей бизнеса – продакшена Radioaktive Film, который снимает рекламу и клипы.

Во время войны Святослав Вакарчук активно поддерживает украинских военных, часто находясь в разъездах. Он отмечает, что его семья является источником любви и силы, а также мотивирует его к новым свершениям. Он отмечал, что его жена и дети – это его антидепрессанты. Однако имя любимой он не раскрывает и фотографиями своих наследников не делится.

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