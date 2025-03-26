Развелись со скандалом, но тяжело переживала его смерть: как выглядит экс-жена Узелкова и что у нее в личной жизни

От покойного Узелкова фитнес-тренер родила двоих детей

В ноябре 2024 года ушел из жизни известный боксер Вячеслав Узелков. Более 20 лет он был в браке с фитнес-тренером Мариной Боржемской, которая подарила ему сына и дочь. Но в 2018 году звездная пара развелась, при чем очень скандально. Сейчас Марина продолжает заниматься любимым делом и открыто отвечает на вопросы касательно личной жизни.

"Телеграф" решил выяснить, как сейчас выглядит бывшая супруга покойного Вячеслава Узелкова и что о ней известно на данный момент. Марина активно ведет социальные сети, где делится с много тысячной аудиторией как рабочими, так и личными моментами.

Марина Боржемская — что известно о ее браке с Узелковым

Спортсменка Марина Боржемская и ее бывший супруг Вячеслав Узелков были одной из самых крепких пар украинского шоу-бизнеса, они вместе были тренерами популярного проекта "Зважені та щасливі". В браке супруги прожили 22 года и воспитали двоих детей: сына Роберта и дочь Оливию.

Марина Боржемская с мужем были тренерами в программе "Зважені та щасливі"

Но их семейная идиллия завершилась скандальным разводом. Между супругами произошла большая ссора, после которой Марина приняла решение разойтись с боксером и даже покинула с детьми их общий дом посреди ночи. Причины конфликта она не раскрывала, но позже сообщила, что получала от бывшего мужа сообщения с угрозами.

Марина Боржемская родила Узелкову двоих детей

Многие личные моменты бывшие супруги выносили на общее обозрение. В 2021 году Узелков заявлял, что у него новые отношения и что он снова хочет стать отцом. Но свою избранницу он так и не представил публике. Боксер занимался тренерской деятельностью, но в 45 лет скончался из-за проблем с сердцем.

Марина Боржемская и Вячеслав развелись после 22 лет брака

Марина Боржемская прокомментировала в социальной сети его смерть так: "Ушел из жизни Вячеслав Узелков, отец моих детей. Несмотря на все сложности, что были между нами, я благодарна ему за все".

Марина Боржемская с детьми

Что известно о личной жизни Марины Боржемской

После скандального развода фитнес-тренер часто комментировала личную жизнь, но жаловалась на то, что ей сложно начать новые отношения. Марина призналась, что многих мужчин пугает ее известность, да и нечасто она бывает в романтичных локациях, где можно с кем-то познакомиться.

Как сейчас выглядит Марина Боржемская

Летом 2022 года Боржемская рассказала в эфире канала СТБ, что в ее жизни появился новый мужчина и даже задумывалась о том, чтобы еще раз стать мамой. Но общих фотографий с избранником так и не появилось в соцсети.

Недавно фитнес-тренер в Instagram снова приоткрыла занавес личной жизни и рассказала, что на данном этапе открыта к новым знакомствам. Марина отметила, что ей хочется найти хорошего мужчину с определенным набором качеств, хотя конкретного типажа у нее нет.

Марина Боржемская открыта к новым отношениям

Также бывшая жена Узелкова рассказала, что использовала программы для знакомств, но ей тяжело знакомиться онлайн, когда нет сразу живого контакта.

Недавно в InstaStories Марина рассказала, что взяла себя в руки после смерти бывшего мужа и позволила себе "прожить" боль. Сейчас она полностью открыта к новым отношениям.

Марина Боржемская рассказала о личной жизни

"Это невероятно больно, и никакие слова не смогут уменьшить эту потерю. Позвольте себе прожить эту боль, не спешите быть "сильной". Пусть поддержка близких и память о вашем муже помогут вам шаг за шагом находить силы жить дальше. Вы не сами", — ответила Марина на вопрос, как справиться с потерей мужа.

Марина Боржемская пережила потерю экс-мужа

Сейчас Марина сконцентрирована больше на работе, поскольку в следующей месяце запускает новый курс программы по похудению.

Марина Боржемская запускает новую программу похудения

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