Похоронен в родной Виннице: как выглядит могила боксера Вячеслава Узелкова

Боксер перенес сложную операцию на сердце

Украинского боксера и телеведущего Вячеслава Узелкова не стало 9 ноября 2024 года в возрасте 45 лет. Смерть спортсмена была неожиданной для многих, поскольку несмотря на предыдущие проблемы со здоровьем, его состояние улучшилось после операций на сердце и реабилитации.

Церемония прощания прошла 11 ноября в Виннице, где собрались родственники, друзья, поклонники и коллеги спортсмена. "Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила Вячеслава Узелкова.

Весной 2024 года Вячеслав Узелков перенес сложную операцию на сердце. По словам самого боксера, он чувствовал себя хорошо во время реабилитации. Также боксер делился снимками в соцсетях и рассказывал, что даже начал ходить в тренажерный зал.

Известно, что проблемы со здоровьем Вячеслава Узелкова начались из-за профессиональных занятий спортом. В марте 2024 года у него обнаружили тромб в сердце, аорте и гангрене ноги. После этого спортсмен получил вторую группу инвалидности.

Похороны Вячеслава Узелкова

Похороны Вячеслава Узелкова состоялись 11 ноября 2024 года в Виннице. На церемонию прощания пришли его родные, друзья, поклонники и коллеги. В частности, присутствовали дети Узелкова от его брака с фитнес-тренершей Мариной Боржемской — сын Роберт и дочь Оливия, а также его мать, с которой одно время он долго не общался.

Могила Вячеслава Узелкова

Могила Узелкова пока выглядит простой, но чистоплотной, с установленным крестом и цветами, принесенными его близкими и поклонниками. Дальнейшее оформление могилы может произойти впоследствии, как это часто происходит после захоронений. Поскольку после похорон прошел всего месяц, памятник пока не установлен.

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