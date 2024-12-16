Похований у рідній Вінниці: як виглядає могила боксера В’ячеслава Узелкова

Боксер переніс складну операцію на серці

Українського боксера і телеведучого В'ячеслава Узелкова не стало 9 листопада 2024 року у віці 45 років. Смерть спортсмена була несподіваною для багатьох, оскільки, попри попередні проблеми зі здоров'ям, його стан покращився після операцій на серці та реабілітації.

Церемонія прощання відбулася 11 листопада у Вінниці, де зібралися родичі, друзі, шанувальники та колеги спортсмена. "Телеграф" вирішив з'ясувати, як виглядає могила В’ячеслава Узелкова.

Навесні 2024 року В’ячеслав Узелков переніс складну операцію на серці. За словами самого боксера, він почувався добре під час реабілітації. Також боксер ділився знімками у соцмережах та розповідав, що навіть почав ходити до тренажерного залу.

Відомо, що проблеми зі здоров’ям В’ячеслава Узелкова розпочалися через професійні заняття спортом. У березні 2024 року у нього виявили тромб у серці, аорті та гангрену ноги. Після цього спортсмен отримав другу групу інвалідності.

Похорон В’ячеслава Узелкова

Похорон В'ячеслава Узелкова відбувся 11 листопада 2024 року у Вінниці. На церемонію прощання прийшли його рідні, друзі, шанувальники та колеги. Зокрема, були присутні діти Узелкова від його шлюбу з фітнес-тренеркою Мариною Боржемською — син Роберт і донька Олівія, а також його мати, з якою у свій час він довго не спілкувався.

Могила В’ячеслава Узелкова

Могила Узелкова наразі виглядає простою, але охайною, зі встановленим хрестом і квітами, принесеними його близькими та шанувальниками. Подальше оформлення могили може відбутися згодом, як це часто трапляється після поховань. Оскільки після похорону минув лише місяць, пам’ятник поки не встановлено.

Раніше "Телеграф" розповідав, де похований і як виглядає могила МММщика Сергія Мавроді. Він помер у Москві, в якій і народився.