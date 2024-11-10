Пошел на бокс из-за буллинга: как покойный Вячеслав Узелков выглядел до популярности (фото)

Заниматься спортом Вячеслав начал со школьного возраста

В субботу, 9 ноября, стало известно, что скончался известный украинский боксер Вячеслав Узелков. Он построил успешную спортивную карьеру, а также пробовался в роли актера, телеведущего и политика.

"Телеграф" решил выяснить, как звездный боксер Вячеслав Узелков достиг успеха и популярности. Также мы нашли архивные снимки, чтобы показать, как спортсмен выглядел в молодые годы.

Каким был Вячеслав Узелков в молодости

Украинский боксер родился в 1979 году в Виннице. В детстве Вячеслав имел полное телосложение, поэтому его часто обижали сверстники и дали ему прозвище "Кабан". Буллинг влиял на мальчика, ведь он не мог дать никому отпор. Тогда отец будущего чемпиона решил, что нужно отдать сына в секцию по боксу.

Вячеслав Узелков в детстве и юности

В спорте Слава нашел не только спасение от обидчиков, но и свое призвание. Тренер сразу увидел в нем большой потенциал. На любительском ринге Узелков отметился несколькими весовыми достижениями, в частности одержал победу на чемпионе Европы среди юниоров в Англии, а также занял второе место на Кубке мира в Пекине и завоевал "бронзу" на Всемирных Играх военнослужащих в Хорватии. И это были не все достижения молодого боксера.

Вячеслав Узелков в молодости

Дебют на профессиональном ринге состоялся в Узелкова в 2004 году, когда он выиграл в шестираундовом поединке Сулеймана Джерилова. Вслед за эти он одержал ряд побед над соперниками разного уровня, в том числе французом Маджидом Бен Дриссом.

В 2007 году Вячеслав Узелков получил свой первый титул — чемпиона по версии EBU-EE, который он завоевал в поединке против Артема Вычкина из России. В этом же году он получил титул Интерконтинентального чемпиона по версии WBA в полутяжелом весе.

Вячеслав Узелков в 2004 году занялся боксом профессионально

Узелков провел еще несколько удачных поединков, а в 2010 году вышел на ринг за звание чемпиона мира по версии WBA, но проиграл боксеру Бейбуту Шуменову. Однако Вячеслав не упал духом и после поражения одержал еще три победы на ринге. В 2014 году Вячеслав провел последний в карьере бой, проиграв Геарду Аетовичу. В общей сложности спортсмен провел на профессиональном ринге 34 поединка, он одержал 30 побед.

Чем занимался Вячеслав Узелков после ухода из бокса

Спортсмен после завершения боксерской карьеры пробовал себя в роли актера, телеведущего и политика. В 2008 году он снялся в кино, а также участвовал в шоу "Танцую для тебя". Также Вячеслав был членом жюри в программе "Украина имеет талант" и вместе с бывшей супругой Мариной был тренером в проекте "Взвешенные и счастливые".В 2020 году Узелков баллотировался в мэры Винницы от партии ОПЗЖ, но набрал всего 4% голосов.

Узелков баллотировался в мэры Винницы

22 года он был в браке с Мариной Боржемской, с которой познакомился в студенческие годы. Однако в 2018году пара шокировала поклонников новостью о разводе. У них есть дочь Оливия и сын Роберт. Развод звездного семейства проходил со скандалом.

Вячеслав Узелков и Марина Боржемская

Вячеслав Узелков 22 года прожил в браке с Мариной Боржемской

"Телеграф" писал ранее, как выглядят экс-жена и дети покойного Вячеслава Узелкова. Точные причины его смерти пока неизвестны.