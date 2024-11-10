Пішов на бокс через булінг: як покійний В’ячеслав Узелков виглядав до популярності (фото)

Займатися спортом В’ячеслав почав зі шкільного віку

У суботу, 9 листопада, стало відомо, що помер відомий український боксер В’ячеслав Узелков. Він збудував успішну спортивну кар’єру, а також пробувався в ролі актора, телеведучого та політика.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як зірковий боксер В’ячеслав Узелков досяг успіху та популярності. Також ми знайшли архівні знімки, щоби показати, як спортсмен виглядав у молоді роки.

Яким був В’ячеслав Узелков у молодості

Український боксер народився у 1979 році у Вінниці. У дитинстві В’ячеслав мав повну статуру, тому його часто ображали однолітки та дали йому прізвисько "Кабан". Булінг впливав на хлопчика, адже не міг дати нікому відсіч. Тоді батько майбутнього чемпіона вирішив, що треба віддати сина до секції з боксу.

В’ячеслав Узелков у дитинстві та юності

У спорті Слава знайшов не лише порятунок від кривдників, а й своє покликання. Тренер одразу побачив у ньому великий потенціал. На аматорському рингу Узелков відзначився кількома ваговими здобутками, зокрема здобув перемогу на чемпіоні Європи серед юніорів в Англії, а також посів друге місце на Кубку світу у Пекіні та завоював "бронзу" на Всесвітніх Іграх військовослужбовців у Хорватії. І це були не всі здобутки молодого боксера.

В’ячеслав Узелков у молодості

Дебют на професійному рингу відбувся в Узелкова у 2004 році, коли він виграв у шестираундовому поєдинку Сулеймана Джерілова. А у 2007 році В’ячеслав Узелков отримав свій перший титул — чемпіона за версією EBU-EE, який він завоював у поєдинку проти Артема Вичкіна з Росії. Цього ж року він отримав титул Інтерконтинентального чемпіона за версією WBA у напівважкій вазі.

В’ячеслав Узелков у 2004 році зайнявся боксом професійно

Узелков провів ще кілька вдалих поєдинків, а 2010 року вийшов на ринг за звання чемпіона світу за версією WBA, але програв боксеру Бейбуту Шуменову. Проте В’ячеслав не занепав духом і після поразки здобув ще три перемоги на рингу. У 2014 році В’ячеслав провів останній у кар’єрі бій, програвши Геарду Аєтовичу. Загалом спортсмен провів на професійному рингу 34 поєдинки, він здобув 30 перемог.

Чим займався В’ячеслав Узелков після того, як покинув бокс

Спортсмен після завершення боксерської кар’єри пробував себе у ролі актора, телеведучого та політика. У 2008 році він знявся в кіно, а також брав участь у шоу "Танцюю для тебе". Також В’ячеслав був членом журі в програмі "Україна має талант" і разом з колишньою дружиною Мариною був тренером у проєкті "Зважені та щасливі".

Узелков балотувався у мери Вінниці

22 роки він був одружений з Мариною Боржемською, з якою познайомився у студентські роки. Однак у 2018 році пара шокувала шанувальників новиною про розлучення. У них є дочка Олівія та син Роберт. Розлучення зіркового сімейства відбувалося зі скандалом.

В’ячеслав Узелков та Марина Боржемська

В’ячеслав Узєлков 22 роки прожив у шлюбі з Мариною Боржемською

"Телеграф" писав раніше, як виглядають ексдружина та діти покійного В’ячеслава Узелкова. Точні причини його смерті поки що невідомі.