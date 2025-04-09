Анастасия младше мужа на восемь лет

Российский хоккеист, капитан "Вашингтона" Александр Овечкин, который побил рекорд по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, с 2016 года состоит в браке с моделью Анастасией Шубской. Пара познакомилась давно, когда девушке было всего 14 лет, но бурный роман между ними завязался намного позже.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит жена путиниста Александра Овечкина, где она сейчас и чем занимается. Мы узнали некоторые подробности.

Анастасия Шубская — что известно о жене Александра Овечкина

Россиянка Анастасия Шубская родилась в 1993 году в Швейцарии, как говорят "с серебряной ложкой во рту", поскольку ее мамой была знаменитая актриса Вера Глаголева, "сгоревшая от рака", а отец — известный бизнесмен Кирилл Шубский.

Анастасия Шубская вместе с мамой

С детства Анастасия увлекалась фигурным катанием и гимнастикой, а потом решила связать, как и мама, свою жизнь с кинематографом. В кино она дебютировала еще в 2005 году, но успеха так и не достигла, несмотря на то, что отправилась в Лос-Анджелес, где проходила курсы в филиале New York Film Academy. Также девушка строила модельную карьеру.

Анастасия Шубская хотела стать актрисой

Анастасия с юности привыкла к хорошей жизни, ведь родители исполняли все ее капризы, поэтому дочь была довольно капризной и избирательной. Мужским вниманием Шубская не была обделена и даже собиралась замуж за финансиста Артема Большакова, но до свадьбы дело так и не дошло.

С хоккеистом Анастасия познакомилась, когда ей было 14 лет. Это произошло в 2008 году на Олимпиаде в Пекине, поскольку ее отец входил в олимпийский комитет. Тогда они станцевали свой первый медляк и обменялись номерами телефонов. Но связь вскоре оборвалась, потому что Настя поменяла номер.

Александр Овечкин вместе с женой

А в 2014 году Александр сам нашел девушку, когда листал социальные сети. Он понял, что знаком с ней и написал сообщение, снова попросив ее номер телефона. Несколько месяцев они активно общались онлайн, а затем Шубская прилетела в Америку и пришла к нему на матч, а он пригласил ее на свидание.

Овечкин сделал предложение Анастасии спустя полгода отношений

Между ними быстро завязался бурный роман и спустя полгода отношений путинист приехал в Россию и сделал девушке предложение руки и сердца. Пышную свадьбу, на которой присутствовал весь российский бомонд, пара сыграла спустя 10 месяцев. С торжеством их лично по телефону поздравил российский диктатор Владимир Путин и отправил в подарок сервиз.

Свадьба Александра Овечкина и Анастасии Шубской

После свадьбы Анастасия переехал к мужу в США, они живут в элитном пригороде Вашингтона в трехэтажном особняке. Дом пары знают все, поскольку Александр является настоящей звездой в США. Отдыхают преимущественно они в Майами, где путинист приобрел недвижимость.

Анастасия Шубская живет с мужем в США

В 2018 году супруги впервые стали родителями. Анастасия родила сына, которого назвали Сергей, а через два года снова стала мамой мальчика — Ильи. Девушка ведет свои социальные сети, где хвастается беззаботной жизнью за океаном.

Как выглядит жена и дети путиниста Александра Овечкина

Анастасия публикует фотографии с заграничных курортов и демонстрирует фигуру в брендовых нарядах. В Москве у нее находится бизнес, которым девушка управляет дистанционно, но старается по возможности приезжать в Россию.

Жена Овечкина шикует за границей

"Телеграф" писал ранее, как выглядит жена Юрия Ткача и сколько они в браке. Пара впервые встретилась, когда ей было 14 лет.