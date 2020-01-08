Катастрофа лайнера МАУ в Иране: список погибших пассажиров

Министерство инфраструктуры Украины в Facebook обнародовало списки пассажиров потерпевшего крушение в Тегеране самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины".
Среди погибших - 26 человек в возрасте до 18 лет, в том числе 13 детей в возрасте до 10 лет.
В списке погибших - 11 украинцев: девять членов экипажа и два пассажира.
Напомним, украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).
По данным СНБО, на борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа. В департаменте консульской службы МИД Украины сообщили, что все они погибли. Иранские СМИ сообщают, что большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Ирана.
По поручению Президента Украины Владимира Зеленского при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране.
Вадим Пристайко заявили, что Украина будет тесно сотрудничать с Ираном, чтобы установить причины крушения самолета.