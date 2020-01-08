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Среда, 08.01.2020
Крушение украинского самолета в Тегеране: все главное о катастрофе (Фото и видео)
Крушение украинского самолета в Тегеране: все главное о катастрофе (Фото и видео)
Катастрофа лайнера МАУ в Иране: список погибших пассажиров
Катастрофа лайнера МАУ в Иране: список погибших пассажиров
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Катастрофа лайнера МАУ в Иране: список погибших пассажиров

Катастрофа лайнера МАУ в Иране: список погибших пассажиров
14:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Мининфраструктуры обнародовало список 167 погибших в катастрофе украинского самолета в Иране.

Министерство инфраструктуры Украины в Facebook обнародовало списки пассажиров потерпевшего крушение в Тегеране самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Среди погибших - 26 человек в возрасте до 18 лет, в том числе 13 детей в возрасте до 10 лет.

В списке погибших - 11 украинцев: девять членов экипажа и два пассажира.

  • Abaspourqadi Mohamm 1986
  • Abbasnezhad Mojtaba 1993
  • Abtahiforoushani Seyedmehran 1982
  • Aghabali Iman 1991
  • Agha Miri Maryam 1973
  • Ahmadi Motahereh 2011
  • Ahmadi Muh Sen 2014
  • Ahmadi Rahmtin 2010
  • Ahmadi Sekinhe 1989
  • Ahmady Mitra 1973
  • Amirliravi Mahsa 1989
  • Arasteh Fareed 1987
  • Arbabbahrami Arshia 2000
  • Arsalani Evin 1990
  • Asadilari Mohammadhossein 1996
  • Asadilari Zeynab 1998
  • Ashrafi Habibabadi Amir 1991
  • Attar Mahmood 1950
  • Azadian Roja 1977
  • Azhdari Ghanimat 1983
  • Badiei Ardestani Mehraban 2001
  • Bashiri Samira 1990
  • Beiruti Mohammad Amin 1990
  • Borghei Negar 1989
  • Choupannejad Shekoufeh 1963
  • Dadashnejad Delaram 1993
  • Daneshmand Mojgan 1976
  • Dhirani Asgar 1945
  • Djavadi Asll Hamidreza 1967
  • Djavadi Asll Kian 2002
  • Ebnoddin Hamidi Ardalan 1971
  • Ebnoddin Hamidi Kamyar 2004
  • Ebrahim Niloufar 1985
  • Ebrahimi Khoei Behnaz 1974
  • Eghbali Bazoft Shahrokh 1960
  • Eghbali Bazoft Shahzad 2011
  • Eghbalian Parisa 1977
  • Elyasi Mohammad Mahdi 1991
  • Emami Sayedmahdi 1959
  • Emami Sophie 2014
  • Eshaghian Dorcheh Mehdi 1995
  • Esmaeilion Reera 2010
  • Esnaashary Esfahani Mansour 1990
  • Faghihi Sharieh 1961
  • Falsafi Faezeh 1973
  • Falsafi Faraz 1988
  • Farzaneh Aida 1986
  • Feghahati Shakiba 1980
  • Foroutan Marzieh 1982
  • Ghaderpanah Iman 1985
  • Ghaderpanah Parinaz 1986
  • Ghafouri Azar Siavash 1984
  • Ghandchi Daniel 2011
  • Ghandchi Dorsa 2003
  • Ghasemi Ariani Milad 1987
  • Ghasemi Dastjerdi Fatemeh 1994
  • Ghasemi Amirhossein 1987
  • Ghasemi Kiana 2000
  • Ghavi Mandieh 1999
  • Ghavi Masoumeh 1989
  • Gholami Farideh 1981
  • Ghorbani Bahabadi A 1998
  • Golbabapour Suzan 1970
  • Gorji Pouneh 1994
  • Haghjoo Saharnaz 1982
  • Hajesfandiari Bahareh 1978
  • Hajiaghavand Sadaf 1992
  • Hajighassemi Mandieh 1981
  • Hamzeei Sara 1986
  • Hasani/sadi Zahra 1994
  • Hashemi Shanrzad 1974
  • Hassannezhad Parsa 2003
  • Hatefi Mostaghim Sahan 1987
  • Hayatdavoudi Hadis 1992
  • Jadidi Elsa 2011
  • Jadidi Pedran 1991
  • Jamshidi Shadi 1988
  • Jebelli Mohammaddam 1990
  • Kadkhoda Zaden Mohammaddam 1979
  • Kadkhodazaden Kasha 1990
  • Karamimoghadam Bahareh 1986
  • Katebi Rahimen 1999
  • Kaveh Azaden 1979
  • Kazerani Fatemeh 1987
  • Khadem Forough 1981
  • Kobiuk Olga 1958
  • Lindberg Emil 2012
  • Lindberg Erik 2010
  • Lindberg Raheleh 1982
  • Lindberg Mikael 1979
  • Madani Firouzeh 1965
  • Maghsoudlouestarabadi Siavash 1976
  • Maghsoudlouesterabadi Paria 2004
  • Mahmoodi Fatemeh 1989
  • Malakhova Olena 1981
  • Malek Maryam 1979
  • Maleki Dizaje Fereshteh 1972
  • Mamani Sara 1983
  • Mianji Mohammadjavad 1992
  • Moeini Mohammad 1984
  • Moghaddam Rosstin 2010
  • Mohammadi Mehdi 1999
  • Molani Hiva 1981
  • Molani Kurdia 2018
  • Moradi Amir 1998
  • Morattab Arvin 1984
  • Moshrefrazavimoghaddam Soheila 1964
  • Mousavi Daria 2005
  • Mousavi Dorina 2010
  • Mousavibafrooei Pedram 1972
  • Nabiyi Elnaz 1989
  • Naderi Farzahen 1981
  • Naghibi Zahra 1975
  • Naghib Lahouti Mehr 1987
  • Nahavandi Milad 1985
  • Niazi Arnica 2011
  • Niazi Arsan 2008
  • Niknam Farhad 1975
  • Norouzi Alireza 2008
  • Nourian Ghazal 1993
  • Oladi Alma 1992
  • Omidbakhsh Roja 1996
  • Ovaysi Amir Hossein 1978
  • Ovaysi Asal 2013
  • Pasavand Fatemeh 2002
  • Pey Alireza 1972
  • Pourghaderi Ayeshe 1983
  • Pourjam Mansour 1966
  • Pourshabanoshibi Naser 1966
  • Pourzarabi Arash 1993
  • Raana Shahab 1983
  • Rahimi Jiwan 2016
  • Rahimi Razgar 1981
  • Rahmanifar Nasim 1994
  • Razzaghi Khamsi Ni 1974
  • Rezai Mahdi 2000
  • Rezae Hossain 1999
  • Saadat Saba 1998
  • Saadat Sara 1996
  • Saadat Zeinolabedin 1990
  • Saati Kasra 1972
  • Sadeghi Alvand 1990
  • Sadeghi Anisa 2009
  • Sadeghi Mirmohammad 1976
  • Sadeghi Sahand 1980
  • Sadighi Neda 1969
  • Sadr Niloufar 1958
  • Sadr Seyednoojan 2008
  • Saeedinia Amirhosse 1994
  • Safarpoorkoloor Pe 1999
  • Saket Mohammadhosse 1986
  • Salahi Moh 1988
  • Saleheh Mohammad 1987
  • Saraeian Sajedeh 1993
  • Setareh Kokab Hamid 1988
  • Shadkhoo Sheyda 1978
  • Shaterpour Khiaban 1988
  • Soltani Paniz 1991
  • Tahmasebi Khademasa 1984
  • Tajik Mahdi 1999
  • Tajik Shahram 1998
  • Tarbhai Afifa 1964
  • Tarbha Alina 1988
  • Toghian Darya 1997
  • Zarei Arad 2002
  • Zibaie Maya 2004
  • Zokaei Sam 1977

Крушение украинского Боинга в Тегеране: все подробности (Фото и видео)

Напомним, украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).

По данным СНБО, на борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа. В департаменте консульской службы МИД Украины сообщили, что все они погибли. Иранские СМИ сообщают, что большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Ирана.

По поручению Президента Украины Владимира Зеленского при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране.

Вадим Пристайко заявили, что Украина будет тесно сотрудничать с Ираном, чтобы установить причины крушения самолета.

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Все по теме:

Авиакатастрофа, Иран, Самолет, МАУ, Тегеран, Крушение самолета, Boeing 737, Аэропорт Имам Хомейни, Крушение украинского самолета, Крушение украинского Боинга, Международных линий Украины, Авиалайнер Boeing-737, Список погибших пассажиров.
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