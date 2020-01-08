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Украина и Иран будут координировать действия следственных групп по авиакатастрофе МАУ

Украина и Иран будут координировать действия следственных групп по авиакатастрофе МАУ
14:15 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости Украины:Вадим Пристайко заявили, что Украина будет тесно сотрудничать с Ираном, чтобы установить причины крушения самолета.

Украина и Иран договорились координировать дальнейшие действия следственных групп по делу авиакатастрофы самолета МАУ под Тегераном.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Разговаривал с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифи. Мы оба выразили свои соболезнования. Договорились тесно координировать дальнейшие действия наших следственных групп, чтобы определить причину ужасной авиакатастрофы рейса PS 752 в Тегеране", - написал Пристайко в своем Twitter.

В связи с катастрофой самолета Boeing-737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявшего 8 января рейс Тегеран - Киев, Министерство иностранных дел Украины выразило соболезнования родным и близким погибших.

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В МИД отметили, что катастрофа унесла жизни 176 пассажиров и членов экипажа - граждан Украины, Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

"Украина будет оказывать всю необходимую поддержку и помощь родственникам и близким погибших граждан Украины. Для получения оперативной информации и консульской поддержки они могут обращаться по телефону оперативно-кризисной группы Департамента консульской службы МИД Украины +380 44 238 16 57", - говорится в сообщении пресс-службы МИД.

"Украина также готова максимально приобщиться к расследованию причин катастрофы в соответствии с нормами международного права, в частности Чикагской конвенции", - добавили в ведомстве.

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Посольство Украины в Иране заявило, что, по предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Посольство отмечает, что пока версия теракта исключается. Пока не ясно, связан ли инцидент с противостоянием Ирана и США.

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Авиакатастрофа, Иран, МИД Украины, Боинг, Вадим Пристайко.
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