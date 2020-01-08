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Офис генпрокурора открыл дело по крушению самолета МАУ в Иране

Офис генпрокурора открыл дело по крушению самолета МАУ в Иране
12:19 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Офис генпрокурора расследует крушение украинского самолета вблизи Тегерана.

Офис Генерального прокурора начал досудебное расследование по факту авиакатастрофы самолета МАУ в Иране. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Офис Генерального прокурора по сообщениям в СМИ начал досудебное расследование авиакатастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины", выполнявшего рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. Целью расследования является установление фактов, которые привели к гибели, по предварительным данным, 167 пассажиров и девяти членов экипажа", - говорится в сообщении.

Данные внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 276 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей).

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Как сообщалось ранее, сегодня, 8 января, в Иране потерпел крушение самолет МАУ, пассажиры и экипаж погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта Тегерана в 06.10 по местному времени и исчез с радаров спустя несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе девять членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданин Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

Напомним, Уукраинский самолет со 180 пассажирами на борту разбился возле иранского аэропорта Имама Хомейни по техническим причинам.

Кроме этого, при СНБО Украины создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране.

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Авиакатастрофа, Иран, МАУ, Тегеран, Боинг 737, Офис Генпрокурора.
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