В ЕС выразили соболезнования в связи с катастрофой самолета МАУ

Руководители Европейского Союза – президент Европейской комиссии Урсула вон дер Ляйен и высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррелль соболезнуют в связи с крушением украинского самолета в Тегеране.

"Мои глубокие соболезнования всем, кто потерял своих любимых в результате крушения украинского самолета сегодня утром. В настоящий момент эксперты по авиационной безопасности должны выяснить причину крушения, дав ответы на эту ужасную трагедию", - написала на своей странице в Твиттере фон дер Ляйен.

Пресс-секретарь Боррелля Питер Стано также на странице в Твиттере в среду сообщил о том, что "высокий представитель ЕС Боррелль выражает соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Тегеране".

My deepest condolences to all who lost their beloved ones in the crash of the Ukrainian aircraft this morning.

At this moment it is for aviation security experts to investigate the cause of the crash, providing answers to this horrible tragedy.

