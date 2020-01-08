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Крушение самолета МАУ:В украинском посольстве в Иране исключили версию теракта

Крушение самолета МАУ:В украинском посольстве в Иране исключили версию теракта
09:47 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости мира:В посольстве заявили, что причиной крушения самолета стали технические неполадки с двигателем.

Посольство Украины в Иране заявляет, что версия теракта или ракетной атаки как причины катастрофы самолета авиакомпании МАУ исключается. Об этом сообщили в посольстве Украины в Республике Иран

"По предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта или ракетной атаки исключается".

В посольстве сообщили, что самолет разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) после взлета из тегеранского аэропорта им.Имама Хомейни.

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В посольстве также подтвердили, что все, кто находился на борту, погибли.

"К сожалению, все пассажиры и члены экипажа погибли".

"По данным компании МАУ, на указанный рейс приобрели билеты 168 человек. Сейчас выясняется, кто из пассажиров не присутствовал на борту и наличие среди пассажиров граждан Украины. Также на борту находились 9 членов экипажа - граждане Украины".

Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" ("МАУ") разбился в Иране 8 января.

По данным государственного телевидения Ирана, все, кто был на борту самолета, погибли.

Напомним, украинский самолет со 180 пассажирами на борту разбился возле иранского аэропорта Имама Хомейни по техническим причинам.

Кроме этого, при СНБО Украины создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране.

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Иран, МАУ, Тегеран, Боинг, Украинский самолет, Авиакастрофа, Посольство Украины в Иране.
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