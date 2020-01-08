Авикатастрофа украинского самолета в Иране: В Boeing сделали заявление

Новости мира:В компании Boeing заявили, что следят за ситуацией и устанавливают причины, по которым произошла трагедия.

В американском авиастроительном концерне Boeing изучают информацию об авиакатастрофе в Иране самолета "Международных авиалиний Украины" его производства.

Об этом сообщается на страничке компании в Twitter.

"Мы следим за новостями из Ирана и занимаемся сбором информации", - говорится в коротком сообщении.

Как сообщалось ранее, самолет "Международных авиалиний Украины" Боинг-737 " со 176 людьми на борту разбился в Тегеране. Он потерпел крушение вскоре после взлета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране утром в среду по местному времени.

Как отмечает сервис Flightradar24, последняя информация о месте нахождения самолета была получена в районе города Паранд недалеко от Тегерана.

Представитель агентства по чрезвычайным ситуациям Ирана Пор Хоссен Куліванд заявил, что никто из тех, кто находился на борту самолета МАУ, не выжил.

По его словам, спасатели пытаются найти тела погибших

Украинское посольство в Иране проинформировало CNN, что уточняет список погибших пассажиров.

Напомним, Украинский самолет со 180 пассажирами на борту разбился возле иранского аэропорта Имама Хомейни по техническим причинам.