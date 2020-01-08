Скачать
Среда, 08.01.2020
Крушение украинского Боинга в Тегеране: все подробности (Фото и видео)
Крушение украинского Боинга в Тегеране: все подробности (Фото и видео)
Авиакатастрофа МАУ в Иране: список погибших украинцев
Авиакатастрофа МАУ в Иране: список погибших украинцев
Ман Сити легко обыграл МЮ в полуфинале Кубка английской лиги (Фото, Видео)
Ман Сити легко обыграл МЮ в полуфинале Кубка английской лиги (Фото, Видео)
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 9 января
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 9 января

Авикатастрофа украинского самолета в Иране: В Boeing сделали заявление

Авикатастрофа украинского самолета в Иране: В Boeing сделали заявление
09:32 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В компании Boeing заявили, что следят за ситуацией и устанавливают причины, по которым произошла трагедия.

В американском авиастроительном концерне Boeing изучают информацию об авиакатастрофе в Иране самолета "Международных авиалиний Украины" его производства.

Об этом сообщается на страничке компании в Twitter.

"Мы следим за новостями из Ирана и занимаемся сбором информации", - говорится в коротком сообщении.

Как сообщалось ранее, самолет "Международных авиалиний Украины" Боинг-737 " со 176 людьми на борту разбился в Тегеране. Он потерпел крушение вскоре после взлета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране утром в среду по местному времени.

Крушение украинского Боинга в Тегеране: все подробности (Фото и видео)

Как отмечает сервис Flightradar24, последняя информация о месте нахождения самолета была получена в районе города Паранд недалеко от Тегерана.

Представитель агентства по чрезвычайным ситуациям Ирана Пор Хоссен Куліванд заявил, что никто из тех, кто находился на борту самолета МАУ, не выжил.

По его словам, спасатели пытаются найти тела погибших 

Украинское посольство в Иране проинформировало CNN, что уточняет список погибших пассажиров.

Напомним, Украинский самолет со 180 пассажирами на борту разбился возле иранского аэропорта Имама Хомейни по техническим причинам.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Иран, МАУ, Тегеран, Боинг, Украинский самолет.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пристайко: Договоренности с оборонными фирмами ФРГ срываются в последний момент
02 Названы натуральные продукты для прочистки артерий
03 Продукты, которые провоцируют образование камней в почках
04 Золотой глобус 2020: платье Дженнифер Лопес стало худшим на церемонии (Фото)
05 2020 год - это год Bugatti: какую новинку собираются представить французы (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
США запретили полеты гражданской авиации над Ираном и Ираком
США запретили полеты гражданской авиации над Ираном и Ираком
Масштабный лесной пожар бушует в Новой Зеландии
Масштабный лесной пожар бушует в Новой Зеландии
Мороз, солнце и гололед: синоптики рассказали о сюрпризах погоды до конца недели
Мороз, солнце и гололед: прогноз погоды до конца недели
NK в своем духе: певица предстала в новом эротичном образе (Фото)
NK в своем духе: певица предстала в новом эротичном образе (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь