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В Украине 9 января объявлено днем траура

В Украине 9 января объявлено днем траура
07:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В Украине 9 января объявлено днем траура по жертвам катастрофы лайнера МАУ в Иране.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ про объявление 9 января днем траура в связи с катастрофой украинского авиалайнера компании "Международные авиалинии Украины" в Тегеране (Иран), сообщил Офис президента.

"В связи с трагедией, которая произошла вследствие катастрофы пассажирского самолета частного акционерного общества "Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" 8 января 2020 года в Исламской Республике Иран и привела к многочисленным человеческим жертвам, с целью чествования памяти погибших постановляю объявить в Украине 9 января 2020 года днем траура", - говорится в сообщении.

Указом подразумевается 9 января на всей территории Украины приспустить государственный флаг на зданиях и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций.

В Иране объявили 9 января днем траура

Также постановляется отменить развлекательно-концертные мероприятия, внести соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач.

Напомним, 8 января самолет украинской авиакомпании МАУ разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из аэропорта Имама Хомейни. На борту было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Среди жертв крушения самолета - 11 украинцев.

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