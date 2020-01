Трагедия рейса PS752: президент Ирана выразил соболезнования

Президент Ирана Хасан Рухани выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Тегеране и подчеркнул, что гибель экипажа и пассажиров самолета Boeing-737 авиакомпании "МАУ" глубоко огорчает иранцев.

Об этом написал Рухани на своей странице в Твиттере в среду.

"Трагедия давки на похоронах генерала Сулеймани в Кермане и крушение украинского пассажирского самолета в Тегеране, в результате которого погибло множество иранцев, включая группу студентов, а также представителей других национальностей, глубоко огорчают всех иранцев. Пусть они покоятся с миром", - сказано в сообщении.

The tragedy of the stampede at Gen. Soleimani's funeral in Kerman and the crash of a Ukrainian passenger plane in Tehran that killed numerous Iranians, including a group of students, as well as other nationalities, deeply saddens all Iranians. May they rest in peace. #PS752 pic.twitter.com/qO3oHSGdvJ

— Hassan Rouhani (@HassanRouhani) January 8, 2020