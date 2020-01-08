Авиакатастрофа в Иране: МАУ вводит "аварийный" план

Новости Украины:МАУ вводит план действий на случай аварийных ситуаций.

В авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) ввели план действий на случай аварийных ситуаций (Emergency Response Plan).

Об этом сообщает пресс-служба МАУ в Facebook.

"В авиакомпании введен Emergency Response Plan", - говорится в сообщении.

План введен для ликвидации последствий авиакатастрофы в Иране.

Emergency Response Plan - план действий на случай аварийных ситуаций, который разрабатывается отдельно для каждой авиакомпании.

Как сообщалось ранее, в среду, 8 января, ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

На борту самолета было 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них 11 украинцев - два пассажира и девять членов экипажа. Все погибли.

Большинство погибших в авиакатастрофе украинского самолета в Тегеране являются гражданами Ирана (82) и Канады (63). Среди погибших также были 10 граждан Швеции, 4 - Афганистана и 3 гражданина ФРГ и три - Великобритании.