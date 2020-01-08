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"Экипаж не погибает, они уходят в небо": в сети появились фото украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране

"Экипаж не погибает, они уходят в небо": в сети появились фото украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране
16:18 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Опубликованы фото погибших в авиакатастрофе PS752 украинцев.

В авиакатастрофе самолета МАУ, который утром 8 января разбился под Тегераном, погибли девять членов экипажа рейса PS752. 

Советник Министра МВД Евгений Терехов на своей странице в Facebook опубликовал фотографии погибших пилотов и бортпроводников.

"Экипаж не погибает, они уходят в небо... Светлая память", - подписал сообщение Терехов.

В авиакатастрофе погибли пилоты Алексей Наумкин, Владимир Гапоненко и Сергей Хоменко, а также бортпроводники Екатерина Статник, Игорь Матьков, Мария Микитюк, Денис Лихно, Валерия Овчарук и Юлия Сологуб.

На странице бортпроводницы Валерии Овчарук в Instagram последнее фото выложено две недели назад из Бангкока, оно подписано: "Работа, я тебя люблю". Как отмечает BBC, она работала бортпроводницей авиакомпании МАУ с 2015 года. Ей было 28 лет, родилась в Луганске.

Крушение украинского самолета в Тегеране: все главное о катастрофе (Фото и видео)

Марии Микитюк было 24 года. Практически на всех фотографиях, которые Мария опубликовала за полгода ведения своей страницы, она улыбается, а в подписях к ним - часто шутит.

Как сообщалось ранее, сегодня, 8 января, в Иране разбился украинский самолет "Международных авиалиний Украины", пассажиры и экипаж погибли. По предварительной информации, на борту находилось 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Из 167 пассажиров двое были гражданами Украины.

Остальные пассажиры - граждане Канады, Ирана, Швеции, Германии и Афганистана.

Катастрофа лайнера МАУ в Иране: список погибших пассажиров

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" основана в 1992 году. Осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки, СНГ и США, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева "Борисполь".

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Авиакатастрофа, Иран, Евгений Терехов, PS752.
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