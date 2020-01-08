Скачать
Среда, 08.01.2020
Крушение украинского самолета в Тегеране: все главное о катастрофе (Фото и видео)
Крушение украинского самолета в Тегеране: все главное о катастрофе (Фото и видео)
Украинским авиакомпаниям запретили летать в Иран
Украинским авиакомпаниям запретили летать в Иран
Самуэльссон пропустит этап Кубка мира в Поклюке
Самуэльссон пропустит этап Кубка мира в Поклюке
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 9 января
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 9 января

Посольство Украины в Иране изменило заявление о причинах авиакатастрофы самолета МАУ

Посольство Украины в Иране изменило заявление о причинах авиакатастрофы самолета МАУ
12:24 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Посольство Украины в Иране обновило информацию о причинах авиакатастрофы самолета авиакомпании Международные авиалинии Украины в Тегеране.

Посольство Украины в Иране изменило заявление о причинах катастрофы самолета МАУ.

Об этом сообщается на сайте украинского диппредставительства.

"Информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией. Любые заявления о причинах аварии до решения комиссии не носят официального характера", — говорится в сообщении.

Ранее в посольстве предварительной причиной крушения называли аварию двигателя по техническим причинам и исключали версию теракта.

Крушение украинского Боинга в Тегеране: все подробности (Фото и видео)

Напомним, украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).

По данным СНБО, на борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа. В департаменте консульской службы МИД Украины сообщили, что все они погибли. Иранские СМИ сообщают, что большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Ирана.

По поручению Президента Украины Владимира Зеленского при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Авиакатастрофа, Иран, Самолет, МАУ, Тегеран, Крушение самолета, Boeing 737, Аэропорт Имам Хомейни, Крушение украинского самолета, Крушение украинского Боинга, Международных линий Украины, Авиалайнер Boeing-737.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пристайко: Договоренности с оборонными фирмами ФРГ срываются в последний момент
02 Названы натуральные продукты для прочистки артерий
03 Продукты, которые провоцируют образование камней в почках
04 2020 год - это год Bugatti: какую новинку собираются представить французы (Фото)
05 Золотой глобус 2020: платье Дженнифер Лопес стало худшим на церемонии (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Киевляне получат платежки с меньшими счетами на оплату за тепло
Киевлянам уменьшат сумму в январских платежках за тепло
Зеленский поручил проверить весь флот гражданской авиации
Зеленский поручил проверить весь флот гражданской авиации
Мороз, солнце и гололед: синоптики рассказали о сюрпризах погоды до конца недели
Мороз, солнце и гололед: прогноз погоды до конца недели
&quot;Ривердейл&quot;, &quot;Флэш&quot;, &quot;Династия&quot;: CW продлевает на следующие сезоны популярные сериалы
"Ривердейл", "Флэш", "Династия": CW продлевает на следующие сезоны популярные сериалы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь