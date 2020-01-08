Посольство Украины в Иране изменило заявление о причинах авиакатастрофы самолета МАУ

Новости Украины:Посольство Украины в Иране обновило информацию о причинах авиакатастрофы самолета авиакомпании Международные авиалинии Украины в Тегеране.

Посольство Украины в Иране изменило заявление о причинах катастрофы самолета МАУ.

Об этом сообщается на сайте украинского диппредставительства.

"Информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией. Любые заявления о причинах аварии до решения комиссии не носят официального характера", — говорится в сообщении.

Ранее в посольстве предварительной причиной крушения называли аварию двигателя по техническим причинам и исключали версию теракта.

Напомним, украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).

По данным СНБО, на борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа. В департаменте консульской службы МИД Украины сообщили, что все они погибли. Иранские СМИ сообщают, что большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Ирана.

По поручению Президента Украины Владимира Зеленского при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране.