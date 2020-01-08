Зеленский поручил проверить весь флот гражданской авиации

Новости Украины:Зеленский заявил, что будет проведена проверка летной пригодности флота гражданской авиации вне зависимости от причин крушения самолета МАУ в Иране.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране будет проведена масштабная проверка летной пригодности флота гражданской авиации.

"Независимо от выводов о причинах катастрофы в Иране, будет проведена проверка летной годности всего гражданского флота", - сообщил Зеленский на своей странице в Facebook.

Напомним, украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).

По данным СНБО, на борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа. В департаменте консульской службы МИД Украины сообщили, что все они погибли. Иранские СМИ сообщают, что большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Ирана.

Посольство Украины в Иране заявило, что, по предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Посольство отмечает, что пока версия теракта исключается.

По поручению Президента Украины Владимира Зеленского при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране.