Скачать
Среда, 08.01.2020
Крушение украинского самолета в Тегеране: все главное о катастрофе (Фото и видео)
Крушение украинского самолета в Тегеране: все главное о катастрофе (Фото и видео)
Украинским авиакомпаниям запретили летать в Иран
Украинским авиакомпаниям запретили летать в Иран
Самуэльссон пропустит этап Кубка мира в Поклюке
Самуэльссон пропустит этап Кубка мира в Поклюке
Собственная версия Голлума: "The Lord of the Rings: Gollum" выходит на PlayStation 5
"The Lord of the Rings: Gollum" выходит на PlayStation 5

Крушение украинского самолета в Тегеране: реакция отечественных знаменитостей

Крушение украинского самолета в Тегеране: реакция отечественных знаменитостей
13:41 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:В столице Ирана Тегеране разбился пассажирский самолет Boeing 737, который принадлежал украинской авиакомпании МАУ.

На борту находились 176 человек, среди которых 9 – члены экипажа. Все они погибли в результате авиакатастрофы. На месте трагедии работают спасатели.

На трагедию уже успели отреагировать украинские артисты, которые выразили свои соболезнования родственникам погибших в социальных сетях.

Елена Зеленская

"Страшная катастрофа, моментально унесла 176 жизней... Как и каждый из нас, выражаю глубокие соболезнования семьям погибших, находившихся на борту рейса "Тегеран – Киев". Тяжелая и невосполнимая потеря"

Маша Ефросинина

"Украинский лайнер Boeing 737 потерпел крушение после вылета из международного аэропорта Тегерана имени Имама Хомейни сегодня, 8 января. Судно вылетело и через две минуты перестало передавать данные. По последней информации, авария произошла из-за неполадок в двигателе. Все пассажиры, находившиеся на борту самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", который потерпел крушение в Иране, погибли. На борту было около 180 человек включая членов экипажа! Это непостижимая уму трагедия! Ужас и страх внутри! Моя семья и я приносим соболезнования всем родным и близким погибших"

 
 
 
View this post on Instagram

Украинский лайнер Boeing 737 потерпел крушение после взлета из международного аэропорта Тегерана имени Имама Хомейни сегодня, 8 января. Судно вылетело и спустя две минуты перестало передавать данные. По последней информации, авария произошла из-за неполадок в двигателе . Все пассажиры, находившиеся на борту самолета Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», потерпевшего крушение в Иране, погибли. На борту находилось около 180 человек, включая членов экипажа! Не постижимая умом трагедия! Ужас, боль и страх внутри! Моя семья и я приносим соболезнования всем родным и близким погибших.

A post shared by Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) on

Юрий Горбунов

"Страшная трагедия постигла Украину. Сочувствую всем семьям погибших... Ужасно!"

Эктор Хименес-Браво

"Ужасная трагедия – крушение самолета, летевшего из Тегерана. Сочувствую близким жертв и молюсь вместе с Украиной"

Екатерина Осадчая

"Ужасные новости... Сочувствую родственникам погибших в авиакатастрофе"

 
 
 
View this post on Instagram

Жахливі новини ( Співчуття родичам загиблих в авіакатастрофі

A post shared by Katya Osadcha (@kosadcha) on

Монатик

"Какие ужасные новости... Большая трагедия. Искренне сочувствую. Сочувствую всем родственникам погибших"

Святослав Вакарчук

"Ужасная трагедия... Искренние соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе украинского самолета в Иране"

Владимир Остапчук

"Авиакатастрофа над Тегераном. 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Промониторил британские СМИ – пишут, что самолет исчез с радаров через две минуты после вылета и разбился из-за "engine malfunction", то есть "неполадки в двигателе". Обгоревшие детали самолета разбросаны по всему пригороду иранской столицы... Время крепко держаться за руки. Искренние соболезнования семьям"

 
 
 
View this post on Instagram

Авиакатастрофа над Тегераном. 168 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Прошерстил британские СМИ - пишут, что самолёт пропал с радаров через 2 минуты после взлёта и разбился из-за “engine malfunction”, то есть «неполадок в двигателе». ⠀ Обгоревшие детали самолёта разбросаны по всему пригороду иранской столицы... ⠀ Время крепко держаться за руки. Искренние соболезнования семьям... Ходят слухи, что самолёт ошибочно сбили иранские военные. Вы верите в такую версию?

A post shared by Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk) on

Иракли Макацария

"Ужасная трагедия. Украинский самолет Boeing 737 потерпел крушение, на борту находились 176 человек. Искренне сочувствую всем родным и близким погибших"

Дзидзьо

"Выражаю соболезнования семьям погибших украинского самолета в Тегеране, среди которых 11 – украинцев"

Сергей Бабкин

"Царство Небесное всем погибшим в этой авиакатастрофе... Сочувствую каждой семье"

Швеция выразила соболезнования родственникам погибших в катастрофе украинского самолета

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с катастрофой украинского пассажирского самолета в Иране.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Авиакатастрофа, Иран, Самолет, МАУ, Тегеран, Знаменитости, Крушение самолета, Boeing 737, Крушение украинского самолета, Крушение украинского Боинга, Авиалайнер Boeing-737, Украинский артисты, Реакция звезд.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пристайко: Договоренности с оборонными фирмами ФРГ срываются в последний момент
02 Названы натуральные продукты для прочистки артерий
03 2020 год - это год Bugatti: какую новинку собираются представить французы (Фото)
04 Продукты, которые провоцируют образование камней в почках
05 Крушение украинского самолета в Тегеране: все главное о катастрофе (Фото и видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Киевляне получат платежки с меньшими счетами на оплату за тепло
Киевлянам уменьшат сумму в январских платежках за тепло
Зеленский поручил проверить весь флот гражданской авиации
Зеленский поручил проверить весь флот гражданской авиации
Крушение самолета: МАУ обнародовали имена погибших членов экипажа
Крушение самолета в Иране: названы имена погибших украинцев
Крушение украинского самолета в Тегеране: реакция отечественных знаменитостей
Крушение украинского самолета в Тегеране: реакция отечественных знаменитостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь