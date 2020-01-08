Крушение украинского самолета в Тегеране: реакция отечественных знаменитостей

Новости шоу бизнеса:В столице Ирана Тегеране разбился пассажирский самолет Boeing 737, который принадлежал украинской авиакомпании МАУ.

На борту находились 176 человек, среди которых 9 – члены экипажа. Все они погибли в результате авиакатастрофы. На месте трагедии работают спасатели.

На трагедию уже успели отреагировать украинские артисты, которые выразили свои соболезнования родственникам погибших в социальных сетях.

Елена Зеленская

"Страшная катастрофа, моментально унесла 176 жизней... Как и каждый из нас, выражаю глубокие соболезнования семьям погибших, находившихся на борту рейса "Тегеран – Киев". Тяжелая и невосполнимая потеря"

Маша Ефросинина

"Украинский лайнер Boeing 737 потерпел крушение после вылета из международного аэропорта Тегерана имени Имама Хомейни сегодня, 8 января. Судно вылетело и через две минуты перестало передавать данные. По последней информации, авария произошла из-за неполадок в двигателе. Все пассажиры, находившиеся на борту самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", который потерпел крушение в Иране, погибли. На борту было около 180 человек включая членов экипажа! Это непостижимая уму трагедия! Ужас и страх внутри! Моя семья и я приносим соболезнования всем родным и близким погибших"

Юрий Горбунов

"Страшная трагедия постигла Украину. Сочувствую всем семьям погибших... Ужасно!"

View this post on Instagram Страшна трагедія спіткала Україну.Співчуття всім родинам загиблих..Жахливо! A post shared by Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy) on Jan 7, 2020 at 11:01pm PST

Эктор Хименес-Браво

"Ужасная трагедия – крушение самолета, летевшего из Тегерана. Сочувствую близким жертв и молюсь вместе с Украиной"

Екатерина Осадчая

"Ужасные новости... Сочувствую родственникам погибших в авиакатастрофе"

View this post on Instagram Жахливі новини ( Співчуття родичам загиблих в авіакатастрофі A post shared by Katya Osadcha (@kosadcha) on Jan 7, 2020 at 11:33pm PST

Монатик

"Какие ужасные новости... Большая трагедия. Искренне сочувствую. Сочувствую всем родственникам погибших"

Святослав Вакарчук

"Ужасная трагедия... Искренние соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе украинского самолета в Иране"

Жахлива трагедія... Щирі співчуття родинам загиблих в авіакатастрофі українського літака в Ірані. — Sviatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) January 8, 2020

Владимир Остапчук

"Авиакатастрофа над Тегераном. 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Промониторил британские СМИ – пишут, что самолет исчез с радаров через две минуты после вылета и разбился из-за "engine malfunction", то есть "неполадки в двигателе". Обгоревшие детали самолета разбросаны по всему пригороду иранской столицы... Время крепко держаться за руки. Искренние соболезнования семьям"

Иракли Макацария

"Ужасная трагедия. Украинский самолет Boeing 737 потерпел крушение, на борту находились 176 человек. Искренне сочувствую всем родным и близким погибших"

Дзидзьо

"Выражаю соболезнования семьям погибших украинского самолета в Тегеране, среди которых 11 – украинцев"

View this post on Instagram Висловлюю співчуття сім’ям загиблих українського літака у Тегерані, серед яких 11 українців A post shared by DZIDZIO (@dzidzio) on Jan 8, 2020 at 1:09am PST

Сергей Бабкин

"Царство Небесное всем погибшим в этой авиакатастрофе... Сочувствую каждой семье"

View this post on Instagram Царствие Небесное всем погибшим в этой авиакатастрофе!....... Соболезную каждой семье!... A post shared by Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official) on Jan 8, 2020 at 1:46am PST

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с катастрофой украинского пассажирского самолета в Иране.