Швеция выразила соболезнования родственникам погибших в катастрофе украинского самолета

Новости Украины:В МИД Швеции выразили соболезнования по поводу крушения украинского самолета в Иране.

Министр иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде выразила соболезнования родственникам погибших в катастрофе украинского самолета компании "Международные авиалинии Украины" возле международного аэропорта Имам Хомейни (город Тегеран).

Об этом она сообщила в микроблоге Twitter.

"Наши глубочайшие соболезнования, которые я также передала лично украинскому министру иностранных дел Вадиму Пристайко по поводу трагического крушения самолета в Тегеране. Наши мысли с жертвами и их близкими", - заявила Линде.

Напомним, украинский самолет со 180 пассажирами на борту разбился возле иранского аэропорта Имама Хомейни по техническим причинам.