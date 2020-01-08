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Швеция выразила соболезнования родственникам погибших в катастрофе украинского самолета

Швеция выразила соболезнования родственникам погибших в катастрофе украинского самолета
11:54 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В МИД Швеции выразили соболезнования по поводу крушения украинского самолета в Иране.

Министр иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде выразила соболезнования родственникам погибших в катастрофе украинского самолета компании "Международные авиалинии Украины" возле международного аэропорта Имам Хомейни (город Тегеран).

Об этом она сообщила в микроблоге Twitter.

"Наши глубочайшие соболезнования, которые я также передала лично украинскому министру иностранных дел Вадиму Пристайко по поводу трагического крушения самолета в Тегеране. Наши мысли с жертвами и их близкими", - заявила Линде.

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Напомним, украинский самолет со 180 пассажирами на борту разбился возле иранского аэропорта Имама Хомейни по техническим причинам.

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Швеция, МАУ, Боинг, Крушение самолета, МИД Швеции, Посольство Швеции, Авиакастрофа, Анн Линде.
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