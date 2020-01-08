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Авиакомпания МАУ отреагировала на катастрофу самолета в Тегеране

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Авиакомпания МАУ отреагировала на катастрофу самолета в Тегеране
10:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В МАУ подтвердила факт авиакатастрофы Boeing 737-800, приостановила рейсы в Тегеран.

Авиакомпания " Международные Авиалинии Украины" (МАУ) подтвердила факт крушения самолета Boeing 737-800 в Тегеране, сообщила компании на странице в Facebook в среду.

"Сегодня, 8 января 2020 года, самолет авиакомпании "МАУ" при выполнении рейса PS752 по маршруту Тегеран - Киев исчез с радаров через несколько минут после вылета из международного аэропорта Тегерана. Воздушное судно вылетело из аэропорта в 06:10 по иранскому времени. По предварительным данным, на борту самолета находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. В настоящее время сотрудники авиакомпании выясняют точное количество пассажиров на борту", - говорится в сообщении.

Списки пассажиров будут размещены на веб-сайте авиакомпании "МАУ" после окончательного подтверждения их пребывания на борту воздушного судна.

"Авиакомпания выражает искренние соболезнования семьям пострадавших в результате авиакатастрофы и будет делать все возможное для оказания поддержки родственникам и близким пострадавших. Начиная с сегодняшнего дня, авиакомпания МАУ приняла решение о приостановке выполнения собственных рейсов в Тегеран на неопределенный срок", - подчеркивается в сообщении.

По состоянию на 9:30 среды МАУ в тесном сотрудничестве с авиационными властями делает все возможное для выяснения причин авиакатастрофы. Параллельно авиакомпания связывается с родственниками пассажиров, оказывая посильную помощь в сложившейся ситуации.

По данным сайта отслеживания рейсов FlightRadar, рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, который должен был вылететь в 5:15, был задержан на час и вылетел в 6:12 по местному времени. Лайнер должен был приземлиться в международном аэропорту "Борисполь" (Киев) в 8.00 по киевскому времени, однако вскоре после информации о его падении на онлайн-табло аэропорта статус рейса был изменен на "отменен".

Полет по указанному маршруту выполнял самолет Boeing 737-800 с регистрационным номером UR-PSR, который МАУ получила в 2016 году (общий возраст авиасудна - 3,5 года, МАУ - первая и единственная его експлуатант). Последнее плановое техническое обслуживание, по данным авиакомпании, прошел 6 января 2020 года.

МАУ анонсировала брифинг для прессы в аэропорту "Борисполь" на 10.00 среды.

Крушение украинского Боинга в Тегеране: все подробности (Фото и видео)

Напомним, в столице Ирана Тегеране разбился пассажирский самолет Boeing 737, принадлежавший авиакомпании МАУ. По информации премьер-министра Украины Алексея Гончарука, на борту самолета находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа . Президент Владимир Зеленский написал, что все на борту погибли.

При взлете самолет охватило пламя. Официальная версия причин аварии от представителей иранского аэропорта имени Имама Хомейни - возгорание двигателя.

Сообщалось, что иранские службы спасения нашли черный ящик самолета. Его уже передали правоохранительным органам страны для дальнейшего рассмотрения.

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