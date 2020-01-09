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Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: Bellingcat проверит версию о ракете

Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: Bellingcat проверит версию о ракете
08:44 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Группа расследователей Bellingcat проверит версию крушения украинского самолета под Тегераном в результате атаки.

Интернет-группа расследователей Bellingcat проверяет версию падения самолета в результате атаки, в частности обещает изучить характер фото с обломками ракеты, распространенных после трагедии.

Об этом в своем Twitter сообщил основатель Bellingcat Элиот Хаггинс.

"Пока не подтверждено место размещения этого обломка, что невозможно установить на фотографиях, отношусь к нему осторожно", - написал Хаггинс.

Он указал на то, что существуют другие примеры, когда подобные обломки были задокументированы в других конфликтах, таким образом "нет возможности убедиться, что это в Иране", - указано в сообщении.

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Хиггинс пообещал, что Bellingcat проверит разные версии, включая версию о возможной атаке на самолет из ЗРК "Тор".

Напомним, 8 января самолет украинской авиакомпании МАУ разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из аэропорта Имама Хомейни. На борту было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Среди жертв крушения самолета - 11 украинцев.

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