Байден предложит Путину сделку по Донбассу: чего ожидать Украине

В США "шумиха" вокруг выборов президента только растет, Дональд Трамп не собирается проигрывать Джо Байдену. Тем не менее второй пока что лидирует по количеству голосов избирателей. В случае выигрыша Байдена, он может снять санкции с Северного потока-2, на что РФ предложит компромисс по Донбассу.

Такое мнение озвучил в коментарии "Телеграфу" политолог-международник Сергей Толстов.

По его словам, если президентом станет Джо Байден, он вероятно будет восстанавливать взаимодействие с европейцами, в рамках НАТО.

В то же время, "торговый конфликт с Китаем вряд ли прекратится", - отмечает эксперт.

Он уверен, что Байден будет заинтересован в привлечении на свою сторону Германии и других ведущих стран ЕС и даже России.

"Может даже пойти на определенные уступки. К примеру, снимет санкции с Северного потока-2, чтобы не дразнить РФ и Германию", – предположил Толстов.

В ответ на такой шаг, РФ возможно предложит какой-то "компромисс по Донбассу", чтобы прекратить войну. Хотя, "это вряд ли приведет к устойчивому политическому урегулированию", а скорее всего, только "заморозит конфликт".

По его мнению, Байден не сможет обеспечить прекращение российско-украинского конфликта.

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