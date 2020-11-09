Байден запомнил "наезд" Зеленского на его сына, однако США увеличат поддержку Украины, - политолог

После того, как победа Джо Байдена будет оформлена официально, поддержка Украины со стороны США однозначно увеличится.

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказал эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобиренко.

Политолог подчеркивает важность того, что Украина поддерживается обеими партиями (и республиканцами, и демократами) в Конгрессе и Сенате. И это, уверен он, останется неизменным.

«США – страна институций. Так было и ранее, так будет и впредь. Но есть роль личности в истории. И, конечно, Трамп как любой американский лидер (а тут еще и лидер харизматичный), вносил свою нотку в общую оркестровую партию. Правда, вносил скорее бубном, вызывая диссонанс, – отмечает эксперт. – Он был абсолютно лоялен к Путину. И в силу обстоятельств (объективных и субъективных), ему не нравилась Украина. На нашей стране он споткнулась еще до процедуры импичмента. Так что были мотивы для личной неприязни к Украине. Потому Байден – лучший вариант для нас».

Байден, как и все демократы, уверен, что РФ вмешивалась и вмешивается в избирательный процесс в США. На этом акцентирует Виктор Бобиренко. К тому же, напоминает эксперт, Байден на камеры заявил, что именно Россия для США – враг №1. Подчеркнув, что Китай – лишь оппонент. А Россия – враг.

«Поддержка Украины со стороны США увеличиться однозначно. Будут давать вооружение, в том числе летальное. Фактически американцы дотируют тем самым свой оборонпром», – поясняет Виктор Бобиренко.

Он считает, что президенту Украины Зеленскому придется с Байденом так же непросто, как и с Трампом.

«В мае, когда Зеленский давал интервью журналистам, он в какой-то мере «спалился», пообещав, что будет продолжение «пленок Деркача». И немного язвил над темой сына Байдена и компании «Бурисма». Думаю, Байден это запомнил, – отмечает Виктор Бобиренко. – Так что теперь Зеленскому нужно вести максимально аккуратную политику, чтобы не рассорится с республиканцами или демократами. Для Владимира Александровича было бы лучше сидеть в стороне, молчать и слушать, что говорят взрослые».

Напомним, что генерал Николай Маломуж рассказал, какое оружие США может передать Украине с приходом Байдена.

Автор: Андрей Питонов