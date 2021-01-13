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Россия - это страна, которая ничего не производит, кроме понтов и ядов, - Айдер Муждабаев

Россия - это страна, которая ничего не производит, кроме понтов и ядов, - Айдер Муждабаев
07:29 Сегодня Телеграф

США готовятся к инаугурации избранного главы государства Джо Байдена. Обстановка остается неспокойной, потому пока еще президент Трамп объявил о введении в Вашингтоне режима чрезвычайной ситуации. Почему США оказались на грани гражданской войны, как в этой всей истории замешан Кремль?

Своим мнением с «Телеграфом» поделился заместитель гендиректора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев.

«Всё случилось так, как случилось, потому что в данный момент миром фактически правит Путин. Меняет президентов, как ему захочется, в том числе в США. Расставляет своих людей на разные посты. Обрабатывает тех же Меркель и Макрона. Кого-то россияне тупо покупают за деньги, кого-то заставляют сотрудничать с помощью компромата... Надеюсь, что события в США отрезвят американцев. А Трампу не просто блокируют аккаунты, но и – посадят за попытку захвата власти и за госизмену», - говорит Айдер Муждабаев.

Айдер Муждабаев

Он считает, что именно в США сейчас мы увидели перелом в гибридной войне, которую Россия развернула против всего цивилизованного мира.

«Я еще пять лет назад писал, что Трамп сотрудничает с Путиным, что он его подчиненный, слуга, - напоминает журналист. - А на днях почти слово в слово это повторила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, назвав Трампа «служанкой Путина». Жаль, что сделала это лишь после того, как в ее кабинете в Конгрессе сторонник Трампа после штурма закинул ноги на стол. И после очередной невнятной реакции Трампа на возможную причастность российских хакеров к кибератаке на американское правительство. Может, американцы теперь поймут, наконец, что "медведь" уже в их доме – и его надо выгонять, душить».

Трамп перешел красную черту: восемь выводов из попытки переворота в США

Айдер Муждабаев уверен, что Штаты могут это сделать. Могут уничтожить путинскую Россию как сущность.

«Нынешняя Россия - это страна, которая ничего не производит, кроме понтов и ядов, - подчеркивает журналист. - Нужны серьезные и последовательные санкции. До победного конца, как это было с СССР. В 1991-м «нерушимый» уже мечтал поскорее развалиться, только бы дали поесть. Увы, но после этого Запад опять начал подкармливать Россию. И та через какое-то время вновь пошла в атаку. Сперва на Чечню потом на остальных. Молдова, Грузия, Украина, ЕС. Теперь вот США. Если бешенного волка не кормить, он умрет. А если то и дело подкармливать, давать волю, он обязательно кого-то задерет».

Айдер Муждабаев отмечает, что всегда говорил: главный союзник Украины в борьбе с путинской Россией – сам Путин.

«Только он мог (и может) так нагадить Западу, что тот решит – хватит! На войну с Грузией и захват части ее территорий, на оккупацию Крыма и части Донбасса реакция была недостаточно жесткой. И вот «путинские» (а это были именно они) пришли в Конгресс. Надеюсь, это будет поворотный момент. Трамп сядет, а за путинскую свору возьмутся всерьез», - резюмирует Айдер Муждабаев.

Напомним, что действующего президента США Дональда Трампа обвинили в подстрекательствах к мятежу, из-за чего ему во второй раз за время пребывания на этом посту грозят объявить импичмент.

Политтехнолог Алексей Голобуцкий считает, что после случая с Трампом соцсети начнут брать под контроль.

Автор: Андрей Питонов

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США, Протесты, Дональд Трамп, Айдер Муждабаев.

Автор:

Телеграф
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