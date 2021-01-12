Скачать
Вторник, 12.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
После случая с Трампом соцсети начнут брать под контроль: чего ждать Украине
После случая с Трампом соцсети начнут брать под контроль: чего ждать Украине
Итоги дня 11 января: санкции США из-за "пленок Деркача" и тарифные протесты
Итоги дня 11 января: санкции США из-за "пленок Деркача" и тарифные протесты
Жизнь в Донецке и других городах ОРДО сравнили на видео
Жизнь в Донецке и других городах ОРДО сравнили на видео
Крещение Господне: когда и как отмечают праздник
Крещение Господне: когда и как отмечают праздник

Угроза вооруженных протестов и введение режима ЧС в Вашингтоне: как США готовятся к инаугурации Байдена

Угроза вооруженных протестов и введение режима ЧС в Вашингтоне: как США готовятся к инаугурации Байдена
Обновлено 07:19 Сегодня Телеграф

Чтобы обеспечить безопасность перед инаугурацией избранного главы государства Джо Байдена, президент США Дональд Трамп объявил о введении в Вашингтоне режима чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Режим ЧС будет действовать с 11 января по 24 января. 

Инаугурация Джо Байдена запланирована на 20 января.

При этом, в докладе Федерального бюро расследований еще 11 января в Twitter журналист телеканала ABC Аарон Катерски написал о планирующихся вооруженных протестах в столицах всех американских штатов и Вашингтоне.

Протесты якобы готовят ультраправые активисты. Доклад ФБР был выпущен еще 29 декабря 2020 года — за неделю до штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа. Активисты призывают к штурму государственных, местных и федеральных правительственных судов и административных зданий в том случае, если Трампа отстранят до дня инаугурации нового президента 20 января.

В то же время Украину на инаугурации президента США Джо Байдена официально будет представлять посол Украины в США Владимир Ельченко, сообщила пресс-служба посольства Украины в США.

Стоит напомнить, что действующего президента США Дональда Трампа обвинили в подстрекательствах к мятежу, из-за чего ему во второй раз за время пребывания на этом посту грозят объявить импичмент. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, ЧС, Джо Байден.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Действуют под видом службы такси: украинцев предупредили о новой схеме мошенников
02 Держали дети и ответственность: экс-супруга Виктора Павлика рассказала, почему долго не разводилась с певцом
03 Украинскую делегацию в ПАСЕ возглавила Мария Мезенцева: что о ней известно
04 Байден любит скорость: в сети обсуждают санкции США против Дубинского и людей Деркача
05 Украинцам подсказали три простых способа уменьшить счета за тепло
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Угроза вооруженных протестов и введение режима ЧС в Вашингтоне: как США готовятся к инаугурации Байдена
Угроза вооруженных протестов и введение режима ЧС в Вашингтоне: как США готовятся к инаугурации Байдена
Украинскую делегацию в ПАСЕ возглавила Мария Мезенцева: что о ней известно
Украинскую делегацию в ПАСЕ возглавила Мария Мезенцева: что о ней известно
Локдаун в Украине не даст эффекта: названы основные причины
Локдаун в Украине не даст эффекта: названы основные причины
Какой праздник 12 января: народные приметы и запреты
Какой праздник 12 января: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь