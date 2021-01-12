Угроза вооруженных протестов и введение режима ЧС в Вашингтоне: как США готовятся к инаугурации Байдена

Чтобы обеспечить безопасность перед инаугурацией избранного главы государства Джо Байдена, президент США Дональд Трамп объявил о введении в Вашингтоне режима чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Режим ЧС будет действовать с 11 января по 24 января.

Инаугурация Джо Байдена запланирована на 20 января.

При этом, в докладе Федерального бюро расследований еще 11 января в Twitter журналист телеканала ABC Аарон Катерски написал о планирующихся вооруженных протестах в столицах всех американских штатов и Вашингтоне.

Протесты якобы готовят ультраправые активисты. Доклад ФБР был выпущен еще 29 декабря 2020 года — за неделю до штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа. Активисты призывают к штурму государственных, местных и федеральных правительственных судов и административных зданий в том случае, если Трампа отстранят до дня инаугурации нового президента 20 января.

В то же время Украину на инаугурации президента США Джо Байдена официально будет представлять посол Украины в США Владимир Ельченко, сообщила пресс-служба посольства Украины в США.

Стоит напомнить, что действующего президента США Дональда Трампа обвинили в подстрекательствах к мятежу, из-за чего ему во второй раз за время пребывания на этом посту грозят объявить импичмент.