Маша Ефросинина показала фото без макияжа

18 декабря украинская телеведущая Маша Ефросинина сообщила, что заболела коронавирусом. На своей страничке в Инстаграм она рассказала, как себя чувствует.

А 21 декабря Ефросинина опубликовала новый снимок, на котором предстала без макияжа, тем самым показав, как выглядит во время болезни.

«Друзья, Спасибо за все ваши тёплые сообщения! Вы не представляете, как они помогают» - поблагодарила своих подписчиков телеведущая.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

В комментариях под снимком фанаты продолжили засыпать Машу пожеланиями и комментариями.

«Выздоравливайте скорее, без Вас меньше добрых дел происходит», «Выздоравливайте», «Скорейшего выздоровления», «Выздоравливайте поскорей», «Крепкого здоровья Вам», «Маша , скорее возвращайтесь со своей улыбкой к нам» - пишут в комментах.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что американская телеведущая Эллен Дедженерес подхватила Covid-19.