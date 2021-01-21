"Будешь блистать!" Ефросинина вспомнила, как дизайнер Сергей Ермаков помог ей на Евровидении (видео)

Утром 20 января из жизни в 48 лет ушел талантливый украинский модельер Сергей Ермаков, который одевал многих известных представительниц отечественного шоу-бизнеса. Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, Ермаков создавал прекрасные наряды, которыми восхищались такие знаменитые кутюрье, как Жан-Поль Готье и Пако Рабан.

Знаменитости с теплотой в сердце вспоминают о покойном дизайнере. Так, украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала, как всего за три недели до эфира ее и ведущего Павла Шилько выбрали для проведения международного песенного конкурса Евровидение в 2005 году.

"Все носятся со сценариями, репетициями и т.д. Но никто, ни одна душа не говорит мне, что делать с платьем? Где брать его вообще? Сказали только нам, что прямой эфир Евровидения смотрят приблизительно 150 миллионов зрителей! Сто пятьдесят миллионов, Карл!! Сто пятьдесят миллионов человек будут смотреть на меня, а я ни беса лысого не понимаю, как мне выглядеть...", - пожаловалась тогда Ефросинина.

Тогда телеведущая решила обратиться к своему знакомому дизайнеру: "И я иду к своему другу-дизайнеру Сереже Ермакову и говорю: "а сможешь за две недели создать шедевр? Чтобы весь мир увидел, что в Украине могут!". Он ответил : "Будешь блистать!".

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Ефросинина добавила, что на платье было больше 20 тысяч камней, а дизайнер назвал свое произведение "Русалкой".

"И о нем написала вся мировая пресса.. Я блистала, как обещал дизайнер, и ещее год после получала восторженные отзывы людей...", - вспоминает звезда, отмечая, что решила рассказать эту историю, потому что "лучшая память для художника - это его работы!".

"Светлая и вечная тебе память, маэстро!" - написала телеведущая.

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