Регина Тодоренко снова повредила ногу: что известно (видео)

Известная телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая умилила фанатов фото с маленьким сыном, снова повредила ногу во время серфинга на Бали.

Неприятным инцидентов Тодоренко поделилась с подписчиками в сториз Инстаграма.

"Помесило меня, друзья, изрядно... Прям хорошенечко я получила от океана. Даже на какой-то момент казалось, что я дышу водой, когда я была под водой. Сил вообще нет. Чуть чуть повредила ногу, но ничего... Снова, кстати, ту же ногу, которую повредила до этого, она у меня опорная. Нога безопасности, поэтому всегда на нее прыгаю", - рассказала Регина.

Напомним, что это не первый случай травмирования звезды - всего за сутки до празднования Нового года телеведущая попала в больницу с травмой той же ноги во время катания на серфе.

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Напомним, что украинская певица, которая сейчас живет и работает в России, стала одной из тех звезд, которые променяли зимнюю и холодную погоду на экзотическое солнце.