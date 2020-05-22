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Холостяк 10 сезон 12 выпуск: кто стал победительницей проекта (Фото)

Холостяк 10 сезон 12 выпуск: кто стал победительницей проекта (Фото)
22:36 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Максим признался в чувствах. Его сердце отдало предпочтение Даше. Таким образом, Дарья победила в 10 сезоне проекта "Холостяк".

В пятницу, 22 мая, в 19:00 стартовал последний выпуск шоу "Холостяк-10", и мы узнали имя победительницы проекта. Это - 23-летняя гимнастка Даша Ульянова.

Самая большая интрига шоу "Холостяк" 10 сезон держалась до последнего эфира, ведь зрителям было сложно предсказать, кто из двух очаровательных финалисток получит розу на церемонии.

Максим Михайлюк колебался перед финальным выбором, однако отдал кольцо Даше Ульяновой. Поздравляем победительницу!

 
 
 
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Биография Даши Ульяновой

Даша - одна из самых ярких участниц десятого сезона. Ей 23 года, и родом она из Кривого Рога. Она с детства занималась гимнастикой и уже в семь лет участвовала в серьезных соревнованиях. С 11 лет Даша училась в училище олимпийского резерва и у нее фактически не было детства в классическом его понимании.

Даша окончила Харьковский Национальный университет искусств им. Котляревского, специальность - актерское мастерство драматического театра и кино. Но актрисой так и не стала. Сейчас девушка работает в студии элегантного спорта тренером по стретчингу.

Главный "Холостяк" 10 сезона взбудоражил обнаженным торсом (Фото)

Дарья имеет эффектную внешность, но такой она была не всегда. В студенческие годы Даша весила на 10 кг больше и не уделяла себе должного внимания.

"Я понимала, что нужно принимать и любить себя такой, какая есть. Но я-то знала, что могу быть абсолютно другой - стройной и подтянутой, с красивыми формами и намеком на пресс, - рассказала ранее девушка. - А на меня в зеркале смотрел какой-то мишка".

 
 
 
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Увидев свои 67 кг, Даша поняла: нужно брать себя в руки и возвращать былую спортивную форму. Девушка отказалась от любимой вредной пищи и стала заниматься спортом. Желаемого внешнего вида Даша достигала не только с помощью диеты и спорта. Она увеличила губы, которые считала слишком тонкими.

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