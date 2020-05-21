Главный "Холостяк" 10 сезона взбудоражил обнаженным торсом (Фото)

Новости шоу бизнеса:Макс Михайлюк опубликовал в Instagram пикантный снимок из фотосессии.

Накануне финала главный герой шоу "Холостяк 10" Макс Михайлюк взбудоражил сеть весьма пикантным фото, на котором предстал с обнаженным торсом.

Фотография с "холостяком" опубликована на его странице в Instagram. На ней похититель женских сердец позирует в расстегнутой черной рубашке и джинсах такого же цвета. Пикантная деталь фотографии - обнаженный торс Макса.

"Если вас попросили сыграть, убедитесь, что вы игрок, а не обыгранный", - оставил такую загадочную подпись под фото Михайлюк.

Напомним, 15 мая в 19:00 на СТБ вышел 11 выпуск романтического шоу "Холостяк 10". Главный герой проекта Макс познакомил трех участниц со своими родителями. Все происходило в родном городе "холостяка" - Одессе. После церемонии роз в шоу "Холостяк 10" покинула Вика.