Максим Михайлюк рассекретил, свободно ли его сердце (Видео)

Новости шоу бизнеса:Главный герой десятого сезона шоу "Холостяк" Максим Михайлюк прокомментировал скандал с интимом на проекте и признался, свободно ли его сердце.

На днях состоялось пост-шоу "Холостяка-10", во время которого стало известно, что у Максима были интимные отношения с одной участницей. Когда он рассказал об этом своей избраннице Даши, она не смогла простить и их история любви не имела продолжения. На официальной странице проекта в Инстаграме появилось видео, где Макс прокомментировал эту ситуацию.

С каждой девушкой у него была своя история и он не думал о том, что будут чувствовать другие девушки, когда будут смотреть выпуски или обсуждать между собой свидания. Холостяк говорит, что девушки понимали, что они идут на проект, где будут не одни. А никаких обязанностей перед кем-либо из участниц у Максима не было.

Относительно интима на проекте, то Макс признался, что был секс с одной из участниц. Этот случай произошел еще до финала. Он понимает Дашу, ведь ей, как и любой другой девушке, такая ситуация неприятна.

В сети ходят слухи о потенциальных девушках Михайлюка. Однако Максим уверяет что сейчас его сердце свободно. Он не имеет серьезных отношений, однако готов к ним.

View this post on Instagram A post shared by Холостяк СТБ (@holostyakstb) on May 30, 2020 at 3:03am PDT

Известно, что Максим с детства мечтал стать пилотом и в 28 лет все-таки реализовал свои желания. Он получил образование в лучшей летной школе Америки.

Четыре года назад он открыл собственную летную школу Flymax в Майами. Для этого Максим дополнительно получил лицензию пилота-инструктора, а его школа прошла проверку и сертификацию от Федеральной авиационной администрации США.

На проект "Холостяк" он пришел в 34-летнем возрасте. Построив успешную карьеру, пилот стремится найти девушку, которая станет его второй половинкой на всю жизнь.