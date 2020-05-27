Победительница Холостяк 10 Даша Ульянова опубликовала пикантные снимки

Победительница десятого сезона романтического реалити Холостяк, гимнастка Даша Ульянова поделилась с фанами пикантным снимком.
Девушка опубликовала в Instagram сексуальное фото, сделанное во время фотосессии в Киеве, на котором продемонстрировала аппетитные формы.
В подписи к откровенному кадру победительница Холостяка рассказала о важности любви к себе и своей фигуре:
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Тааак) меня смотрят в основном девочки , поэтому такие фото допускаются короче ... нас целая армия вечно худеющих и вечно недовольных собой барышень ) так приятно получать множество советов буквально за пару минут , как побыстрее привести себя в форму . Я все читаю и мотаю на ус ) вообщем , мои красивые девочки )) все таки как ни крути , залог успела -это любовь к себе , а все остальное приложится ! У меня были разные этапы в жизни отношениях , но когда я любила и принимала себя ,( даже в весе 70 кг) отбоя от поклонников не было это правда )) И только теперь в понимаю фразу « попробуй принять себя и увидишь , что произойдёт »
"Меня смотрят в основном девочки, поэтому такие фото допускаются. Короче … нас целая армия вечно худеющих и вечно недовольных собой барышень. Мои красивые девочки)) все-таки, как ни крути, залог успела — это любовь к себе, а все остальное приложится! У меня были разные этапы в жизни отношениях, но когда я любила и принимала себя, (даже в весе 70 кг) отбоя от поклонников не было. это правда)) И только теперь я понимаю фразу "попробуй принять себя и увидишь, что произойдет", — написала она.
В комментариях фаны восхищенно обсуждали сексуальные формы Даши:
"Очень сексуально", "Какая фигура, бомба", "Нереальная", "Вау, шикарно", "Огонь", — пишут в Сети.