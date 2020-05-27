Победительница Холостяк 10 Даша Ульянова опубликовала пикантные снимки

Новости шоу бизнеса:На снимке Ульянова позирует в черных стрингах и гольфе, обнажающем ее грудь.

Победительница десятого сезона романтического реалити Холостяк, гимнастка Даша Ульянова поделилась с фанами пикантным снимком.

Девушка опубликовала в Instagram сексуальное фото, сделанное во время фотосессии в Киеве, на котором продемонстрировала аппетитные формы.

В подписи к откровенному кадру победительница Холостяка рассказала о важности любви к себе и своей фигуре:

"Меня смотрят в основном девочки, поэтому такие фото допускаются. Короче … нас целая армия вечно худеющих и вечно недовольных собой барышень. Мои красивые девочки)) все-таки, как ни крути, залог успела — это любовь к себе, а все остальное приложится! У меня были разные этапы в жизни отношениях, но когда я любила и принимала себя, (даже в весе 70 кг) отбоя от поклонников не было. это правда)) И только теперь я понимаю фразу "попробуй принять себя и увидишь, что произойдет", — написала она.

В комментариях фаны восхищенно обсуждали сексуальные формы Даши:

"Очень сексуально", "Какая фигура, бомба", "Нереальная", "Вау, шикарно", "Огонь", — пишут в Сети.