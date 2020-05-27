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Певица Оля Цибульская опубликовала милую фотографию со своим домашним любимцем

Певица Оля Цибульская опубликовала милую фотографию со своим домашним любимцем
09:26 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

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Украинская певица Оля Цибульская опубликовала милую фотографию со своим домашним котиком, снявшемся в клипе "Кошка", который исполнительница записала вместе с певцом DZIDZIO. Страстная песня уже успела завоевать любовь поклонников их творчества.

На фотографии Ольга Цибульская позировала в прозрачном и стильном черном боди с рукавами буфами. Красивый образ певицы дополнил макияж и волнистые волосы, уложенные набок.

Накануне, в интервью "Светской жизни" с Катей Осадчей, исполнительница рассказывала, что у нее есть непослушныйдомашний любимец, у которого очень непростой характер, ведь любит грызть букеты. После выхода программыкот снова взялся за свое любимое занятие, поэтому певица решила познакомить его ближе с поклонниками и вспомнить его бесчинства. 

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А как зовут твою кошку? Рассказала в интервью, что мой кот пакостит и грызет букеты из пионов. Услышал. Сегодня съел ландыши. Никого не напоминает, девушки? Наделать глупостей, только чтобы он не подумал, что ты предсказуема, – написала певица.

Напомним, недавно Оля Цибульская и DZIDZIO презентовали совместный клип к песне "Кошка". В видео они сыграли влюбленных, которые живут в элитной квартире. Оля Цибульская для съемок выбрала пикантные и стильные наряды, которые подчеркнули ее стройную фигуру.

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Знаменитости, Певица, Питомцы, Домашние питомцы, Котики, Оля Цибульская.
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