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Певица Светлана Тарабарова поделилась своими страхами по поводу коронавируса

Певица Светлана Тарабарова поделилась своими страхами по поводу коронавируса
08:22 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Из-за карантина ездить в больницу певице приходилось только по необходимости, но пара все же узнала пол ребенка. Эту информацию они пока предпочитают держать при себе.

Украинская певица Светлана Тарабарова на 5 месяце беременности призналась, что эпидемия коронавируса заставила ее здорово поволноваться о здоровье.

"Из-за карантина было очень страшно в первый период. Потому что ты отвечаешь не только за себя, но и за организм. Была безумная паника – как лечатся беременные – так, на всякий случай. И потом я узнала, что беременные плюс-минус легко переносят, - рассказала Тарабарова в программе "Ранок з Україною". - Но я полностью придерживалась карантина. Мы очень боялись и почти никого не пускали домой. Сейчас уже немножко отпустило нас всех"

"Там было все очень строго, туда не пускают даже мужей. То есть я одна в маске, все врачи в масках. Поэтому Алексей даже на последних двух УЗИ не присутствовал", – говорит певица. 

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Также Светлана не стала скрывать, что вторая беременность оказалась более сложной из-за маленького сына Ивана, который требует неустанного внимания.

"Это трудно, когда у тебя есть маленький ребенок и ты не можешь сказать: «Иван, мама сейчас устала, мама хочет поспать". Ведь он не понимает – ему нужна мама. Но мы об этом мечтали. Мы счастливы, хотя и знаем, что будет очень трудно, но настроены позитивно", – рассказала исполнительница.

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Все по теме:

Беременность, Знаменитости, Карантин, Светлана Тарабарова, Состояния здоровья, Самоізоляція.
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