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"Обожнюю думки твої": Зеленский трогательно поздравил супругу с днем рождения (фото)

"Обожнюю думки твої": Зеленский трогательно поздравил супругу с днем рождения (фото)
Обновлено 11:30 Сегодня Телеграф Фото: instagram Елены Зеленской

Президент Украины Владимир Зеленский трогательно поздравил с днем рождения свою супругу Елену Зеленскую, которой 6 февраля 2021 года исполняется 43 года.

На своей официальной странице в Инстаграме Зеленский опубликовал красивое черно-белое фото, на котором изображена смеющаяся первая леди.

"С днем рождения, моя.

Обожаю мысли твои.

Спасибо за то, что было.

И, надеюсь, еще будет.

За правду, за глаза, за шутки,

За то, кем без тебя не стал бы.

За то, что наши дети

Лучшие (для меня) в мире.

Спасибо за все.

С любовью, твой ВЗ", - написал президент.

Елена Зеленская родилась в Кривом Роге 6 февраля 1978 года. Окончила строительный факультет Криворожского национального университета и получила специальность "архитектор".

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С будущим мужем была знакома еще со школьной скамьи. До брака в 2003 году пара встречалась на протяжении 8 лет.

Свадьба Владимира Зеленского и Елены Зеленской

Фото: Viva.ua

Фото: Viva.ua

 
 
 
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У супругов двое детей: дочь Александра (2004) и сын Кирилл (2013).

 
 
 
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Кроме этого Елена Зеленская является членом одной из авторских групп Студии "Квартал 95". Работала над проектами "Вечерний квартал", "Рассмеши комика", "Вечерний Киев", "Женский квартал".

 
 
 
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В этом году 25 января Владимир Зеленский также отметил свое 43-летие. По этому поводу Елена разместила в соцсети милый совместный снимок со своим супругом.

 
 
 
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Ранее первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, насколько изменился ее муж за время президентства с 2019 года.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 171

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Праздники, Владимир Зеленский, Елена Зеленская.
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