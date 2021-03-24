Появилась смешная пародия на "Холостяка" с Тимати: "Сколько наштукатуренных е***ов даже у себя в клипах не видел" (видео)

14 марта 2020 на российском канале ТНТ стартовал 8 сезон романтического реалити-шоу "Холостяк", главным героем которого стал рэпер Тимати. Шоу сразу привлекло к себе внимание, только не "красивой картинкой", а скандалом - Тимати решил закрыть проект сразу после первого выпуска, однако буквально на следующий день передумал.

Это все не осталось незамеченным, и в сети уже появилась пародия на шоу. На телеграмм-канале "Светские хроники" появились первые "два выпуска" реалити-шоу "Холостяк".

"В таком жанре Холостяка мы бы посмотрели" - комментируют ролики.

Внимание: в видео содержится нецензурная лексика

В комментариях под роликами много "восхищенных" отзывов. Пользователи отмечают, что такая переозвучка даже круче оригинала.

Ранее, "Телеграф" писал, что украинский телеведущий Никита Добрынин, который и сам был участником проекта "Холостяк" в Украине, стал ведущим шоу, за что уже "получил" от украинских пользователей сети. Однако Никита провел только два выпуска российского "Холостяка", а дальше его вести не будет.