Бывшая девушка Тимати Решетова призналась, что стала мусульманкой

Модель Анастасия Решетова написала о смене веры у себя в социальных сетях.

Российская модель, а с января 2021 года и певица Анастасия Решетова подтвердила, что все же поменяла веру и приняла ислам.

Об этом экс-подруга Тимати написала у себя в Инстаграм, в ответ на вопрос от подписчика. Модель добавила, что долго не хотела говорить про это, но все же решила признаться, что стала мусульманкой.

"Считаю, что такие темы нужно обсуждать только с самыми близкими людьми", — написала Решетова у себя в сторис.

Стоит отметить, что подписчики Решетовой и раньше подозревали о том, что она стала мусульманкой. 25-летняя модель начала изучать исламскую религию, полностью отказалась от алкоголя и стала учить Коран. Более того в ее соц сетях начали чаще появляться "тематичные" фото.

Также, весной 2021 года в сети ходили слухи о романе Решетовой с женатым племянником главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова — 24-летним Хамзатом Кадыровым. Однако девушка эти сплетни быстро опровергла.

Анастасия Решетова — российская модель, 1-я вице-мисс Россия 2014 года.

Напомним, что девушка состояла в отношениях с российским рэпером Тимати с января 2014 года. 16 октября 2019 года родила артисту сына, которого назвали Ратмир. Осенью 2020 года пара рассталась.

Ранее, "Телеграф" писал, что сейчас Тимати приписывают роман с украинской моделью из Киева Сашей Дони, которая 5 октября отметила свое 19-летие. Об их отношениях заговорили после того, как их совместные фото "слили" в Инстаграм.