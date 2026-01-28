Вивчив українську і порвав із Білоруссю: що зірка "Дизель шоу" Сморигін каже про війну

Артист уже багато років живе та працює в Україні

Євген Сморигін — популярний комік, актор, телеведучий та зірка "Дизель шоу". Його творчий шлях пов’язаний з іграми в КВК, а велику популярність він здобув в Україні як учасник "Дизель студіо". Цього дня, 28 січня, артист відзначає день народження – йому виповнилося 47 років.

Що варто знати:

Євген Сморигін склав іспит з української мови на 97 балів для отримання громадянства

Він залишився в Україні після початку великої війни та виявив проукраїнську позицію

Зараз він продовжує виступати в "Дизель Шоу" та допомагати ЗСУ

"Телеграф" розповідає, що відомо про Євгена Сморигіна, і що він говорить про війну в Україні.

Євген Сморигін та його шлях до популярності

Євген Сморигін народився 28 січня 1979 року у Мінську, сьогодні йому виповнилося 47 років. Творчу кар’єру він розпочинав із ігор за команду "ЧП" Мінськ, де він був фронтменом і навіть "візитною карткою". Його команда успішно виступала у Вищій лізі КВК, завоювавши у 2005 році третє місце.

Євген Сморигін. Фото: https://www.instagram.com/smorigin_evgeni/

Після епохи КВК Сморигін почав будувати телевізійну кар’єру. У тандемі з Дмитром Танковичем він вів такі шоу, як "Україна має талант" на телеканалі СТБ. Також комік працював над проектами "Смішні люди" та "Чудова п’ятірка". Свого часу Євгеній також знявся у скетчі "Нереальна історія", фільмі "Пристойні люди" та серіалі "Папаньки".

У 2015 році Сморигін став постійним учасником колективу "Дизель Студіо". А глядачі пам’ятають його за роллю "баби Жені", яка стала його "візитною карткою".

Євген Сморигін у ролі баби Жені. Фото: https://www.instagram.com/smorigin_evgeni/

Що Сморигін каже про війну в Україні?

Рідною країною Євгена є Білорусь, проте останні 15 років він живе та будує кар’єру в Україні. Тому з самого початку повномасштабної війни у 2022 році він зайняв проукраїнську позицію і навіть подав документи на здобуття українського громадянства.

Своє рішення він пояснив тим, що хоче бути громадянином країни, де зростають його діти та живе його родина. Більше того, Євген вивчив українську мову та склав державний іспит на 97 зі 100 балів.

Євген Сморигін підтримав Україну з початку війни. Фото: https://www.instagram.com/smorigin_evgeni/

Де зараз Євген Сморигін?

Навіть під час війни, яка триває, Сморигін залишається в Україні та продовжує працювати у колективі "Дизель Студіо". Він брав участь у благодійних концертах студії на підтримку ЗСУ.

Крім того, Євген працює над створенням нового гумористичного контенту, вважаючи гумор своєю "зброєю" у цей непростий час. Разом із сім’єю він продовжує жити та працювати в Україні.

Євген Сморигін продовжує працювати у "Дизель шоу". Фото: https://www.instagram.com/smorigin_evgeni/

