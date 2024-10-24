Молодший за неї на 16 років: що відомо про нареченого зірки "Дизель Шоу" Булітко і як він виглядає (фото)
Разом із коханим актриса створила музичний дует
Зірці гумористичної програми "Дизель Шоу" Вікторії Булітко сьогодні, 25 січня, виповнилося 43 роки. Актриса щаслива у стосунках з музикантом Кирилом Поповичем, з яким побралася у 2024 році.
Що відомо:
- Вікторія Булітко довго приховувала особисте життя, але у січні 2024 року повідомила, що збирається заміж
- Обранець актриси "Дизель Шоу" молодша за неї на 16 років, але це не завадило їм створити міцні стосунки та творчий дует "METELyK
Хто наречений Вікторії Булітко і як він виглядає
Актриса "Дизель шоу" намагалася приховувати особисте життя від сторонніх очей, тому не розповідала про свої стосунки з молодим музикантом. Але в день її 41-го дня народження Кирило підготував для коханої сюрприз і зробив їй пропозицію руки та серця.
Вікторія поділилася радісною новиною з підписниками та показала відео цього моменту. Спочатку актриса розгубилася, потім почала смішно танцювати.
ВВідомо, що закохані мешкають разом і навіть створили музичний дует під назвою "METELyK". Пара випускає пісні, знімає кліпи та активно розвивається у цьому напрямку. У жовтні 2025 року вони порадували шанувальників новим хітом "Амур Тужур".
В одному з інтерв’ю Вікторія Булітко розповіла, що боялася розпочинати стосунки з Кирилом через різницю у віці 16 років. Проте їхній роман почався несподівано, і пристрасно і ці емоції взяли над нею гору. Зараз Вікторія дуже рада, що відкрилася цим почуттям. Разом із коханим вони навіть записали романтичну пісню про перші моменти кохання, коли люди відчувають "метелики" у животі. Але з весіллям пара поки не поспішає.
На своїй сторінці в Instagram акторка "Дизель Шоу" ділиться із підписками смішними відео зі своїм коханим, а також романтичними фотографіями.
