Молодший за неї на 16 років: що відомо про нареченого зірки "Дизель Шоу" Булітко і як він виглядає (фото)

Разом із коханим актриса створила музичний дует

Зірці гумористичної програми "Дизель Шоу" Вікторії Булітко сьогодні, 25 січня, виповнилося 43 роки. Актриса щаслива у стосунках з музикантом Кирилом Поповичем, з яким побралася у 2024 році.

Що відомо:

Вікторія Булітко довго приховувала особисте життя, але у січні 2024 року повідомила, що збирається заміж

Обранець актриси "Дизель Шоу" молодша за неї на 16 років, але це не завадило їм створити міцні стосунки та творчий дует "METELyK

Хто наречений Вікторії Булітко і як він виглядає

Актриса "Дизель шоу" намагалася приховувати особисте життя від сторонніх очей, тому не розповідала про свої стосунки з молодим музикантом. Але в день її 41-го дня народження Кирило підготував для коханої сюрприз і зробив їй пропозицію руки та серця.

Вікторія Булітко зі своїм нареченим Кирилом

Вікторія поділилася радісною новиною з підписниками та показала відео цього моменту. Спочатку актриса розгубилася, потім почала смішно танцювати.

ВВідомо, що закохані мешкають разом і навіть створили музичний дует під назвою "METELyK". Пара випускає пісні, знімає кліпи та активно розвивається у цьому напрямку. У жовтні 2025 року вони порадували шанувальників новим хітом "Амур Тужур".

Вікторія Булітко заручена з музикантом

В одному з інтерв’ю Вікторія Булітко розповіла, що боялася розпочинати стосунки з Кирилом через різницю у віці 16 років. Проте їхній роман почався несподівано, і пристрасно і ці емоції взяли над нею гору. Зараз Вікторія дуже рада, що відкрилася цим почуттям. Разом із коханим вони навіть записали романтичну пісню про перші моменти кохання, коли люди відчувають "метелики" у животі. Але з весіллям пара поки не поспішає.

На своїй сторінці в Instagram акторка "Дизель Шоу" ділиться із підписками смішними відео зі своїм коханим, а також романтичними фотографіями.

Вікторія Булітко з майбутнім чоловіком Кирилом, Фото: @bulitka

"Телеграф" писав раніше, що відомо про молодого бойфренда телеведучої "Все буде добре" Надії Матвєєвої. Її обранець молодший на 20 років.