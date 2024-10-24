Младше ее на 16 лет: что известно о женихе звезды "Дизель Шоу" Булитко и как он выглядит (фото)

Вместе с возлюбленным актриса создала музыкальный дуэт

Звезде юмористической программы "Дизель Шоу" Виктории Булитко сегодня, 25 января, исполнилось 43 года. Актриса счастлива в отношениях с музыкантом Кириллом Поповичем, с которым обручилась в 2024 году.

Что известно:

Виктория Булитко долго скрывала личную жизнь, но в январе 2024 года сообщила, что собирается замуж

Избранник актрисы "Дизель Шоу" младше ее на 16 лет, но это не помешало им создать крепкие отношения и творческий дуэт "METELyK

Что известно о женихе Виктории Булитко

Актриса "Дизель шоу" старалась скрывать личную жизнь от посторонних глаз, поэтому не распространялась про свои отношения с молодым музыкантом. Но в день ее 41-го дня рождения Кирилл подготовил для возлюбленной сюрприз и сделал ей предложение руки и сердца.

Виктория Булитко со своим женихом Кириллом

Виктория поделилась радостной новостью с подписчиками и показала видео этого момента. Сначала актриса растерялась, затем начала смешно танцевать.

Известно, что влюбленные живут вместе и даже создали музыкальный дуэт под названием "METELyK". Пара выпускает песни, снимает клипы и активно развивается в этом направлении. В октябре 2025 года они порадовали поклонников новым хитом "Амур Тужур".

Виктория Булитко обручена с музыкантом

В одном из интервью Виктория Булитко рассказала, что боялась начинать отношения с Кириллом из-за разницы в возрасте в 16 лет. Однако их роман начался неожиданно, и страстно и эти эмоции взяли над ней вверх. Сейчас Виктория очень рада, что открылась этим чувствам. Вместе с возлюбленным они даже записали романтическую песню о первых моментах любви, когда люди чувствуют "бабочки" в животе. Но со свадьбой пара пока не спешит.

На своей странице в Instagram актриса "Дизель Шоу" делится с подписками смешными видео со своим возлюбленным, а также романтическими фотографиями.

Виктория Булитко с будущим мужем Кириллом, Фото: @bulitka

