Выучил украинский и порвал с Беларусью: что звезда "Дизель шоу" Сморыгин говорит о войне

Артист уже много лет живет и работает в Украине

Евгений Сморыгин — популярный комик, актер, телеведущий и звезда "Дизель шоу". Его творческий путь связан с играми в КВН, а большую известность он получил в Украине, как участник "Дизель студио". В этот день, 28 января, артист отмечает день рождения — ему исполнилось 47 лет.

Что стоит знать:

Евгений Сморыгин сдал экзамен по украинскому языку на 97 баллов для получения гражданства

Он остался в Украине после начала большой войны и проявил проукраинскую позицию

Сейчас он продолжает выступать в "Дизель Шоу" и помогать ВСУ

"Телеграф" рассказывает, что известно о Евгении Сморыгине, и что он говорит о войне в Украине.

Евгений Сморыгин и его путь к популярности

Евгений Сморыгин родился 28 января 1979 года в Минске, сегодня ему исполнилось 47 лет. Творческую карьеру он начинал с игр за команду "ЧП" Минск, где он был фронтменом и даже "визитной карточкой". Его команда успешно выступала в Высшей лиге КВН, завоевав в 2005 году третье место.

Евгений Сморыгин. Фото: https://www.instagram.com/smorigin_evgeni/

После эпохи КВН Сморыгин начал строить телевизионную карьеру. В тандеме с Дмитрием Танковичем он вел такие шоу, как "Україна має талант" на телеканале СТБ. Также комик работал над проектами "Смешные люди" и "Великолепная пятерка". В свое время Евгений также снялся в скетче "Нереальная история", фильме "Приличные люди" и сериале "Папаньки".

В 2015 году Сморыгин стал постоянным участником коллектива "Дизель Студио". А зрители помнят его по роли "бабы Жени", которая стала его "визитной карточкой".

Евгений Сморыгин в роли бабы Жени. Фото: https://www.instagram.com/smorigin_evgeni/

Что Сморыгин говорит о войне в Украине?

Родной страной Евгения является Беларусь, однако последние 15 лет он живет и строит карьеру в Украине. Поэтому с самого начала полномасштабной войны в 2022 году, он занял проукраинскую позицию и даже подал документы на получение украинского гражданства.

Свое решение он объяснил тем, что хочет быть гражданином страны, где растут его дети и живет его семья. Более того, Евгений выучил украинский язык и сдал государственный экзамен на 97 из 100 баллов.

Евгений Сморыгин поддержал Украину с начала войны. Фото: https://www.instagram.com/smorigin_evgeni/

Где сейчас Евгений Сморыгин?

Даже во время войны, которая продолжается, Сморыгин остается в Украине и продолжает работать в коллективе "Дизель Студио". Он принимал участие в благотворительных концертах студии на поддержку ВСУ.

Кроме того, Евгений работает над созданием нового юмористического контента, считая юмор своим "оружием" в это непростое время. Вместе с семьей он продолжает жить и работать в Украине.

Евгений Сморыгин продолжает работать в "Дизель шоу". Фото: https://www.instagram.com/smorigin_evgeni/

