Выходила замуж пять раз, и не всегда из-за любви: что известно о мужьях Пугачевой

С отцом своей дочери Кристины Орбакайте Пугачева развелась из-за его алкоголизма

Народная артистка СССР Алла Пугачева известна не только творчеством, но и громкими романами. Звезда пять раз была в браке, которые заканчивались по разным причинам, но не каждого мужчину певица любила.

Алла Пугачева впервые вышла замуж в 25 лет, родила дочь и развелась

Певица помогла построить карьеру своему избраннику Киркорову и признавалась, что вышла за него замуж "с отчаяния"

Всего в браке артистка была пять раз. Сейчас она замужем за Максимом Галкиным, который младше ее на 27 лет

Что известно о мужьях Аллы Пугачевой

Первый официальный муж Аллы Пугачевой – Миколас Орбакас. Он – литовский артист цирка. Певица сама призналась ему, а в 1969 году они сыграли свадьбу. Через два года у супругов родилась дочь Кристина, которая когда стала артисткой, взяла псевдоним Орбакайте.

Тогда у молодой семьи не было достаточно денег, поэтому им помогали родители Пугачевой. За 4 года пара развелась из-за постоянных гастролей и трудностей в быту. Позже Николас признался, что причиной разрыва стала его алкогольная зависимость.

Через некоторое время после развода с Орбакасом Пугачева стала крутить роман с Павлом Слободкиным, но он быстро завершился. Позже певица начала встречаться с режиссером Александром Стефановичем. Именно он сделал свою любимую популярной – снимал ее в клипах и фильмах.

Однако отношения завершились из-за измен со стороны мужа. Пугачева застала Александра в постели с другой женщиной. По мнению Стефановича, "цивилизованная семья — это не счастье, а видимость счастья", а то, что в их отношениях все хорошо, надо просто притворяться. Измен со временем становилось еще больше, поэтому Пугачева бросила режиссера.

С Евгением Болдиным Пугачева познакомилась, когда еще состояла в браке со Стефановичем. К слову, он тоже был женат. Евгений был администратором примадонны, а позже стал продюсером и директором. До брака их отношения продолжались долго, но все же решили расписаться. Позже выяснилось, что этот брак был фиктивным, и никакой любви между ними не было.

Первым, с кем Пугачева обвенчалась, был Филипп Киркоров. Их роман был очень громким — певец "с каждого утюга" кричал о своей любви к Примадонне. Однако сама Пугачева признавалась, что вышла замуж за Киркорова, потому что хотела помочь ему с карьерой. По словам Аллы Борисовны, тогда ее достали мама и бабушка артиста, которые просили "помочь Филипчику".

Алла Пугачева и Филипп Киркоров

С нынешним мужем Максимом Галкиным Пугачева познакомились через Филиппа Киркорова. Это произошло на фестивале "Славянский базар". Как сообщали сами артисты, это была "любовь с первого взгляда". Разница в возрасте между ними — 27 лет, но это не помешало им жениться. Их отношения окружали слухи о том, что долго они вместе не будут, потому что Пугачева не "сможет родить Галкину ребенка".

Максим Галкин и Алла Пугачева

Дети у супругов все же появились, путём суррогатного материнства. Сейчас двойне Лизе и Гарри по 12 лет.