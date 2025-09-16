Развелись из-за алкоголизма: что известно о первом муже Аллы Пугачевой

Пугачева впервые вышла замуж в 20 лет и брак длился всего четыре года

Советская и российская певица Алла Пугачева которая сбежала из России и недавно назвала причину, впервые вышла замуж в 20 лет. Именно от него примадонна и родила дочь Кристину Орбакайте. Однако их союз длился всего несколько лет.

Брак разорвался из-за алкогольной зависимости. "Телеграф" решил выяснить, что известно о первом муже Аллы Пугачевой.

Первого мужа Аллы Борисовны зовут Миколас Орбакас. Он из семьи артистов цирка и пошел по стопам родителей — стал работать в жанре акробатики. На Пугачевой он женился в 1969 году. Избранник певицы был творческой личностью и поддерживал в карьере супругу. Однако из-за сложного графика и постоянных гастролей любимой он чувствовал давление.

Свадьба Аллы Пугачевой и Николаса Орбакаса

Тогда супруги жили бедно. Практически все свое время они проводили на гастролях. И хотя со временем финансовая ситуация улучшилась, чувства Аллы и Николаса угасли. Когда их дочери Кристине было всего два года, Пугачева и Орбакас развелись.

Алла Пугачева с мужем Николасом и дочерью Кристиной

Позже Николас признался, что причиной разрыва стали его алкогольная зависимость. А также то, что жена часто гастролировала, была зациклена на карьере и редко бывала дома.

Алла Пугачева с эксом Орбакасом и их общей дочерью Кристиной

После развода Алла и Миколас остались в хороших отношениях ради дочери. Когда брак распался, карьера как Орбакаса, так и Пугачевой пошла вверх. С годами он стал известным артистом цирка, а она выдающейся певицей.

Со временем Миколас женился во второй раз. Его новой избранницей стала гимнастка Мария. К слову, Орбакас называл ее полной противоположностью Пугачевой. В браке они уже больше 30 лет.

